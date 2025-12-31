Pro většinu lidí je poslední den starého roku spojený s bujarými oslavami a radostným očekáváním příchodu roku nového. Veselí se často protáhne až do ranních hodin. Ježe někdy se vše zvrtne. Ani poslednímu dni se starým datumem se nevyhýbají tragické události a brutální mordy.
Děsivé silvestrovské vraždy: Smrt kvůli nahým fotkám i petarda odpálená ve vagíně
1.31.12.2020 – Interiérová designérka vraždila kvůli lechtivým fotkám
Poslední den roku 2020 uklízela interiérová designérka Jade Janksová (tehdy 36) v domě svého nevlastního otce Thomase Merrimana (†64). V pracovně ji čekalo děsivé překvapení. Otčím si v počítači schovával přes 100 jejích nahých fotografií, které měla pro soukromé účely, a rozhodně nechtěla, aby se dostaly k nepovolaným. Natož aby je měl otčím uložené a sledoval je. Jednu z lechtivých fotek dokonce použil jako tapetu plochy.
Situace Jade rozčílila a rozhodla se Thomase zabít. Když se muž vrátil z pobytu v nemocnici, nejprve jej nevlastní dcera omámila. Následně ho měla uškrtit. Těla se chtěla zřejmě zbavit, tak jej vytáhla ven a schovala pod hromadou kartonových krabic na příjezdové cestě.
Soud ženu obvinil z vraždy prvního stupně. Marně se hájila, že za otčímův skon může jeho špatný zdravotní stav. Během hlavního líčení žalobci zveřejňovali textové zprávy, které Jade posílala kamarádce. „Bouchla jsem ho do hlavy, co mám dělat, když se probouzí?,“ psala v nich žena. Za vraždu má strávit ve vězení 25 let až doživotí.
2.31.12.2017 - Děsivá masová vražda v Bulharsku
Na masakr, který se stal v bulharské obci Novi Iskar na předměstí metropole Sofie, tamní obyvatelé nezapomenou. Byl silvestrovský večer roku 2017 a recidivista Rosen Angelov začal ze žárlivosti střílet do příbuzných jeho bývalé partnerky.
Ta s Angelovem odmítala dále udržovat vztah a muž se s tou okolností nechtěl smířit. Celkem Bulhar zastřelil šest lidí a rodinného psa. Několik dní se policii nepodařilo muže vypátrat, než bylo jeho tělo nalezeno v nedaleké opuštěné chatě, kde spáchal sebevraždu.
Vesnice Novi Iskar zřejmě podobné tragédie přitahuje. Jen pár týdnů po silvestrovské vraždě se amok zmocnil tamního mladíka (tehdy 25). Ten postupně připravil o život otce, matku, babičku a také bratra. Podle sousedů byl duševně nemocný a v minulosti se už dvakrát pokusil o sebevraždu.
3.31.12.2017 – Školák v USA vystřílel svou rodinu
Byl poslední den roku 2017, když si sousedé rodiny Kologiových ve městě Long Branch ve státě New Jersey všimli, že se v domě rodiny děje něco divného. Zvuky sice vzdáleně připomínaly odpálený ohňostroj, jednalo se ale o chladnokrevnou střelbu.
Tu měl na svědomí teprve šestnáctiletý autistický školák Scott Kologi. Ten poloautomatickou puškou pouhých pár minut před půlnocí zastřelil rodiče Stevena (†44) a Lindu (†42), sestru Brittany (†18) a Mary Schulzovou (†70), která chtěla s rodinou oslavit příchod nového roku.
„Šel jsem si na verandu pro pár piv, když jsem zaslechl asi deset výstřelů. Bylo to hrozné,“ popsal tehdy tragédii jeden ze sousedů.
Chlapec byl bezprostředně po činu zadržen a vzat do vazby. „Byly to činy zla, provedené někým, kdo přesně věděl, co dělá. Zabil je, protože mohl. Zabil je, protože chtěl,“ popisoval u soudu náměstek prokurátora okresu Monmouth Sean Brennan. Mladík za brutální vraždu vyfasoval 150 let vězení.
4.31.12.2016 - Střelec v Brazílii zabil exmanželku, syna a dalších deset osob
Silvestrovská tragédie se nevyhnula ani Brazílii. V roce 2016 tam útočník vnikl na párty, kterou pořádala ve městě Campinas jeho bývalá žena. Podle výpovědi policie si do bytu přinesl několik střelných zbraní a začal masakr. Nejprve zastřelil exmanželku, jejich osmiletého syna a nejméně dalších deset lidí. Poté si sám vzal život.
Motivem činu měl být vztek. Muž se nemohl vyrovnat s tím, že ho partnerka opustila. „Když jsme otevřeli dveře na ulici, abychom viděli ohňostroje a oslavy, objevil se tam jeden zraněný a žádal nás o pomoc," popsal tehdy děsivou situaci soused Christiano Machado.
5.31.12.1990 – Čechoslovák odpálil oběti v pochvě petardu, tu pak dokonce odpálil!
A silvestrovský zločin se nevyhnul ani tehdejšímu Československu. Odehrál se v průběhu poslední noci roku 1990 ve Frýdku-Místku. Recidivista Antonín Marčík, propuštěný na amnestii, si při oslavách v místním kulturním domě vyhlédl mladou maminku Blanku Ž. Společně popíjeli a žena ho pak poprosila, jestli by ji nedoprovodil domů. Tam však nikdy nedošla.
Násilník ji napadl v areálu základní školy, jen po několika desítkách metrů společné chůze. Nadával jí, bil nebožačku pěstmi do obličeje, mlátil lahví od vína a nakonec se uchýlil k tomu nejhoršímu. Bezvládné oběti odpálil v pochvě petardu. Tělo mrtvé Blanky nalezl až náhodný svědek 1. ledna roku 1991.
Brutální vrah se poté pokusil v hotelovém pokoji o sebevraždu. Přežil, k otřesnému činu se přiznal. Byl odsouzen k 15 letům vězení a soud mu nařídil ústavní léčbu.
