Po nehodě na D1 zemřeli manželé Jana a Jozef: Šlo o vraždu?
Slovenští policisté se zabývají podivným případem. Z obyčejné autonehody se totiž vyklubala možná vražda. V autě na dálnici D1 u Trenčína našli po srážce s kamionem těla manželů Jany (†52) a Jozefa (†51). Vyšetřování však ukázalo, že jeden z nich zřejmě zemřel násilnou smrtí ještě před nehodou!
O nehodě, ke které došlo nedaleko obce Zamarovce v Trenčianském kraji, informovala policie poprvé v úterý. Auto s manželským párem z dosud nezjištěných příčin vjelo do protisměru a čelně se srazilo s protijedoucím nákladním autem. Policie havárii nejdřív vyšetřovala jako nešťastnou náhodu, o pár dní později však přišla s šokujícím odhalením.
„Během důsledného šetření tohoto skutku jsme zjistili nové skutečnosti, na základě kterých jsme materiály předali kriminální policii. Ta ve věci začala trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy,“ popsali policisté na facebooku. Bližší detaily policisté nezveřejnili a případem se nadále zabývají.
To podle informací slovenských médií může znamenat, že jeden z dvojice byl mrtvý již v době nehody. Informace však nejsou ucelené, a není proto jasné, jestli za volantem seděl muž, nebo žena. Podle svědků je však spíš pravděpodobnější, že auto řídila žena. Krátce po půlnoci přijelo na odpočívadlo a po pár minutách pokračovalo dál. Bohužel vyjelo špatným výjezdem a skončilo v protisměru.
Manželé bydleli v Trenčianských Teplicích a měli spolu dvě děti. „Byla to běžná rodina, všechny nás to moc zasáhlo. „Je to příšerné, že pozůstalí musí pohřbít oba rodiče najednou, takto krátce před Vánoci,“ řekla podle deníku Plus JEDEN DEŇ primátorka obce Zuzana Frajková.
