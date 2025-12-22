Záhadná nehoda na dálnici D1 byla vražda! Jana zemřela dřív!

Dům, kde pár bydlel.
Jozef zemřel za podivných okolností.
Auto vjelo do protisměru a srazilo se s kamionem.
Autor: avi 
22. prosince 2025
05:00

Záhadná nehoda na dálnici D1 u Trenčína má šokující rozuzlení. Tragická srážka renaulta a kamionu se vyšetřuje jako vražda! Žena v autě byla prý mrtvá ještě před havárií. Stála za tím žárlivost? 

Když k nehodě dorazili přivolaní záchranáři, našli už jen dvě bezvládná těla – Jany (†52) a Jozefa (†61). Po pitvě vyšla najevo děsivá skutečnost. Z nehody se rázem stalo vyšetřování vraždy. Jana byla totiž mrtvá dřív, než došlo k havárii.

Jozef si užíval života

Policie teď musí přijít na kloub tomu, co celé události předcházelo. Deník Nový čas přišel se znepokojivými detaily ze života manželů. Z kdysi usměvavé Janky se stala hromádka neštěstí. Z její tváře jste mohli vyčíst smutek, únavu a bolest.

Odvážila se a svěřila se kamarádce s děsivou pravdou. „Stěžovala si na něj. Hovořila, že je velmi žárlivý a že už s ním nemá sílu bojovat.“ V Jance se prý poslední dobou něco zlomilo a působila odevzdaně. Co přesně děsivé nehodě předcházelo, zatím není jasné.

Jozef byl prý dominantní a výbušný. Podle informací z okolí si rád užíval života: vymetal večírky, užíval si obdiv žen a jezdil na dovolené. Janka byla naopak ustrašená. Objevují se i tvrzení o agresivitě Jozefa vůči Jance.

Tyranizoval psa?!

„Zpětně do sebe zapadá hodně věcí,“ shodují se lidé z okolí. Charakter Jozefa ukazuje i to, že mu odebrali psa, ke kterému se měl rovněž chovat agresivně.  

Při prohlídce jejich domu v Trenčianských Teplicích (okres Trenčín) navíc policie našla znepokojující stopy krve. „Během důkladného vyšetřování byly zjištěny nové skutečnosti,“ informovala mluvčí KR PZ v Trenčíně Petra Klenková. Největšími oběťmi této tragédie jsou však jejich dvě děti, které v jedné chvíli přišly o matku i otce.

Témata:
domácí násilívyšetřovánísousedéDálnice D1vraždaTrenčínRenaultnehoda
