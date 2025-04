Podle předběžně zjištěných informací policistů měla dívenka na »zebře« náhle a i neočekávaně vběhnout přímo do jízdní dráhy právě projíždějícím vozidlům. Řidička jednoho z nich už to neměla šanci ubrzdit, a 13. dubna v čase kolem 19:42 hodin ji srazila.

„Auto projíždějící v levém jízdním pruhu na tuto situaci nedokázalo zareagovat, čímž došlo ke sražení osoby. Dívka s lehkým zraněním byla převezena do nemocničního zařízení,“ popisovala kolizi komisařka Eva Michalíková.

Na videu je vidět, že dívka vběhla do silnice a auto v pravém pruhu ještě stihlo zastavit, to v levém už nikoliv. Po nárazu vylétly do vzduchu osobní věci dívky, která spadla na zem. Video Video se připravuje ... Dívka (11) vběhla v Ostravě na přechodu přímo před auta. PČR

Hledají svědky

Okolnostmi a příčinami této nehody se zabývají i nadále její kolegové. „Zjišťují průběh nehodového děje a v souvislosti s tím se obrací také na svědky události,“ vyzvala Michalíková.

Strážci zákona žádají řidiče vozidel, kteří místem v danou dobu projížděli, a jejich vozidlo případně disponuje palubní kamerou, aby se obrátili na tísňovou linku 158.

„Policisté se v neposlední řadě obrací také na cestující, kteří cestovali městskou hromadnou dopravou, aby i oni svou výpovědí přispěli k objasnění této dopravní nehody,“ dodala Michalíková.