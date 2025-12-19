Spadla socha Svobody! Vítr smetl obří repliku na parkoviště
Legendární socha Svobody z New Yorku má po celém světě řadu replik. Jedna z nich roky velebila brazilské město Guaíba. V pondělí 15. prosince repliku smetl vítr! Socha spadla na parkoviště, kde se v tu chvíli pohybovala řada aut. Celý incident zachytila kamera.
Nikdo se naštěstí během incidentu nezranil. K pádu sochy došlo z důvodu náporu větru, který bičoval město Guaíba v Rio Grande. Vítr dosahoval rychlosti až 90 km/h.
Konstrukce, vysoká 24 metrů, minula auta na parkovišti u obchodního centra. Jak uvedl server Independent, úřady oblast krátce po incidentu uzavřely. Odklízení trosek trvalo několik hodin.
Věděli jste, že...
Po celém světě jsou vystaveny stovky replik sochy Svobody. Nejznámější je ovšem ta v Paříži. Pařížská socha Svobody se nachází na ostrově Cygnes. Vysoká je 11,5 metru, tedy jen asi čtvrtinu výšky originálu v New Yorku.
