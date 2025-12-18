Horečka, bolesti těla, rýma – se zimou se vrací chřipka. Je způsobena viry chřipky, které se do našeho těla dostávají kapénkami a napadají buňky. Výzkumníci ze Švýcarska a Japonska nyní tento virus podrobně prozkoumali. Pomocí mikroskopické metody, kterou vyvinuli, dokáží přiblížit povrch lidských buněk. Ve vysokém rozlišení a naživo tak mohli pozorovat, jak viry chřipky vstupují do živé buňky.
Virus surfuje
Podle výzkumníků z ETH Curych a japonských kolegů to vypadá, že virus chřipky A se nepouští do lidské buňky náhodně. Vědci jeho pohyb přirovnávají k surfování. Záběry ukazují, jak virus zkoumá různé oblasti, dočasně se přichytává k různým molekulám – dokud nenarazí na oblast s obzvlášť vysokou koncentrací vhodných receptorů. Poté se pevně připojí a spustí proces vstupu do buňky.
Podívejte se, jak virus chřipky napadá živé buňky. Doslova po nich surfuje. ETH Zürich
Profesor Yohei Yamauchi z ETH Curych, který tým vede, byl překvapený také tím, že ani buňky nečekají na napadení pasivně. Místo toho se to jeví, jako by se snažily virus aktivně zachytit. „Infekce našich buněk je jako tanec mezi virem a buňkou,“ popisuje Yamauchi.
Nová metoda umožňuje sledovat tuto dynamickou interakci ve vysokém rozlišení a živě, což starší techniky umožňovaly jen částečně nebo vůbec. To vědcům dává nový nástroj pro testování antivirotik přímo v buňkách.
Ale nezapomeňte – zatímco vědci se baví o mikroskopických surferech, skutečná chřipka je tady a řádí. A nevyplatí se ji podceňovat! Zejména pokud jste senioři nebo máte oslabenou imunitu. Zvažte očkování a dobré hygienické návyky, jako je mytí rukou či respirátor v přeplněné MHD, aby se tohle video netýkalo i vás.
