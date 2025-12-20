Průlom v 13 let staré vraždě! Jednonohého zlodějíčka pohřbili na dně septiku
K zásadnímu zlomu v případu 13 let staré vraždy dospěli litoměřičtí policisté. Nález ostatků beznohého muže v septiku vedl k obvinění dvou osob z vraždy. V případě odsouzení jim hrozí i doživotí.
V případu, který se dlouho nepodařilo objasnit, zadrželi nyní policisté pět lidí. Dva z nich byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za který jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody 15 až 20 let nebo výjimečný trest. „Trestní stíhání je v současné době vedeno na svobodě,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
Místo Anglie ležel v septiku
Po muži bylo kvůli páchání majetkové trestné činnosti vyhlášeno pátrání v roce 2012. „Okresní soud v Kladně jej tehdy stíhal jako uprchlého, přičemž existovaly indicie, že by se mohl zdržovat v zahraničí, konkrétně v Anglii, kde měl rodinné vazby,“ popsala mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Místo Anglie ale muž ležel na dně septiku...
To tehdy ale policie ještě nevěděla. Mluvčí vysvětlila, že se kriminalisté zpočátku zaměřili na mapování jeho pohybu a životních vazeb v době před smrtí. V dubnu letošního roku se ale vše změnilo, když byl v malé vesničce nedaleko Martiněvsi objeven hrůzný nález. V septiku opuštěného statku našli ostatky lidského těla.
Po několika měsících mravenčí práce krajští kriminalisté přišli s poznatky, že se jednalo o muže, který s největší pravděpodobností zemřel násilnou smrtí. Stáří nalezených ostatků bylo odborníky odhadnuto přibližně na 13 let. K rychlému ztotožnění muže přispěl zdravotní handikap - měl pouze jednu nohu!
Vrahům na stopě
Vyšetřovatelé se poté vydali po mužových stopách, které je zavedly na Kladensko, kde se měl muž v minulosti pohybovat.
Policisté potom zjišťovali, za jakých okolností se dostal do lokality na Litoměřicku, co bylo přesnou příčinou jeho smrti a jaké události vraždě předcházely.
„Na případu pracoval specializovaný vyšetřovací tým složený z kriminalistů několika útvarů z Ústeckého kraje. Díky důkladné operativně pátrací činnosti, vyhodnocení zajištěných stop a úzké spolupráci se státním zastupitelstvím se podařilo shromáždit dostatečné množství důkazních materiálů umožňujících další procesní kroky," uzavřela policejní mluvčí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.