Vyhodili ho oknem, vrátil se dveřmi! Čecha Patrika dvakrát deportovali z Británie. Pokaždé se vrátil.
Autor: jel - 
19. prosince 2025
14:46

Čech Patrik Durac (27) skončil v roce 2021 ve vězení ve Velké Británii kvůli prodeji drog a následně byl po propuštění ze země vyhoštěn. O tři roky později zveřejnil na sociálních sítích snímky z anglického města Potteries a letos v březnu byl znovu vyhoštěn. V Česku si zřejmě změnil jméno a vyrazil opět do Británie.

Patrika Durace poprvé ve Velké Británii zatkli v roce 2010, tehdy skončil kvůli rvačce ve vězení na 10 měsíců. Znovu pak putoval za mříže o několik let později kvůli distribuci drog a po propuštění v roce 2023 byl ze země vyhoštěn. 

Do Británie se mu ale podařilo vrátit. Počínal si ale dost nerozvážně, když se na sociální síti chlubil fotografiemi, na nichž se potuluje po Potteries. Byl znovu zatčen a opět vyhoštěn. Ani to mu ale nestačilo.

Podle deníku The Sun byl Durac překvapivě 5. prosince opět zatčen v Holyheadu poté, co přicestoval s pasem a průkazem totožnosti na jméno Martin Rafael. 

Kontrola otisků prstů odhalila jeho skutečnou totožnost, ale Durac před soudem v Llandudnu prohlásil, že o Patriku Duracovi „nikdy neslyšel“. Předpokládá se, že si po svém posledním vyhoštění legálně změnil jméno v České republice.

Video  Deportace ruské propagandistky Julie Prochorové z Německa  - Reuters
Témata:
čechVYHOŠTĚNÍSTokeČeskodrogysociální síťvězniceoknoSpojené královstvíHolyhead
dana lattova ( 19. prosince 2025 16:17 )

Přesně 👏👏👏

Uživatel_5313099 ( 19. prosince 2025 15:03 )

Ať jede se svým obchodem jako dobrovolník na Ukrajinu ,to bude kšeft.

Uživatel_5542538 ( 19. prosince 2025 15:01 )

Čech jako.poleno. 🫣 Pisalek to rčení nezná? Vyhodili ho dveřmi, vratil se oknem. 🤔

Zobrazit celou diskusi
