Vyhodili ho oknem, vrátil se dveřmi! Čecha Patrika dvakrát deportovali z Británie. Pokaždé se vrátil
Čech Patrik Durac (27) skončil v roce 2021 ve vězení ve Velké Británii kvůli prodeji drog a následně byl po propuštění ze země vyhoštěn. O tři roky později zveřejnil na sociálních sítích snímky z anglického města Potteries a letos v březnu byl znovu vyhoštěn. V Česku si zřejmě změnil jméno a vyrazil opět do Británie.
Patrika Durace poprvé ve Velké Británii zatkli v roce 2010, tehdy skončil kvůli rvačce ve vězení na 10 měsíců. Znovu pak putoval za mříže o několik let později kvůli distribuci drog a po propuštění v roce 2023 byl ze země vyhoštěn.
Do Británie se mu ale podařilo vrátit. Počínal si ale dost nerozvážně, když se na sociální síti chlubil fotografiemi, na nichž se potuluje po Potteries. Byl znovu zatčen a opět vyhoštěn. Ani to mu ale nestačilo.
Podle deníku The Sun byl Durac překvapivě 5. prosince opět zatčen v Holyheadu poté, co přicestoval s pasem a průkazem totožnosti na jméno Martin Rafael.
Kontrola otisků prstů odhalila jeho skutečnou totožnost, ale Durac před soudem v Llandudnu prohlásil, že o Patriku Duracovi „nikdy neslyšel“. Předpokládá se, že si po svém posledním vyhoštění legálně změnil jméno v České republice.
