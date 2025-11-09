Smrt Fabiánka (†8): Zvrat v případu vraždy!
Vyšetřování vraždy malého Fabiana z Güstrowa přineslo zásadní zvrat. Policie zadržela Ginu H., bývalou partnerku chlapcova otce, nyní ve vazbě. Rodina ji podezřívala už od samého začátku – právě ona tělo chlapce našla.
Případ, který šokoval celé Německo, se po týdnech znovu pohnul. Policie zadržela Ginu H. (29), expřítelkyni otce mrtvého chlapce, a soud na ni uvalil vazbu. Žena čelí podezření, že se mohla na smrti dítěte přímo podílet. Navíc to byla právě ona, kdo 14. října Fabianovo tělo našel.
Její advokát Andreas Ohm uvedl, že podezřelá po zadržení zůstává ve špatném psychickém stavu. „Byla naprosto zaskočená a nečekala to. Po zatčení se rozplakala, třásla se a byla viditelně otřesená,“ sdělil médiím. Dodal, že žena je matkou sedmiletého chlapce, o nějž se nyní stará sociální služba.
Podle přátel rodiny však na Ginu padlo podezření už krátce po nálezu těla. „Fabi by jen tak s někým neodešel,“ řekla německé stanici RTL Raffaela Jorgová, blízká kamarádka Fabianovy matky Doriny. Popsala, že už 11. října, den po chlapcově zmizení, měla Dorina podezření právě na bývalou partnerku svého expartnera. Stejné pochybnosti měl podle ní i Fabianův otec.
Když se později ukázalo, že tělo našla právě Gina, vyvolalo to v okolí šok. „To místo není žádná běžná trasa na procházku. Cesta je tam rozbahněná, člověk má strach, že zapadne. V okolí jsou desítky jiných cest,“ uvedla Jorgová. Právě proto se jí zdálo zvláštní, že Gina zamířila právě k odlehlému rybníku, kde byl chlapec nalezen.
Fabian zmizel 10. října cestou k otci. Jeho matka Dorina nahlásila zmizení téhož dne, ale chlapec už se nikdy nevrátil. O čtyři dny později bylo tělo objeveno v poli poblíž rybníka u Klein-Upahlu. Okolí nálezu bylo podle vyšetřovatelů částečně ohořelé a existuje podezření, že se pachatel snažil zahladit stopy. Pitva potvrdila, že hoch zemřel násilnou smrtí – utrpěl vážná poranění neslučitelná se životem.
Policie od začátku vyšetřuje případ jako vraždu a pracuje s verzí, že pachatel mohl být z nejbližšího okolí rodiny. Zásah na statku v Reimershagenu, kde Gina H. žila se svými rodiči, se proto už v říjnu stal klíčovým bodem pátrání.
Tragédie z Güstrowa hluboce zasáhla veřejnost. U tamního kostela vzniklo pietní místo zaplněné květinami a hračkami, lidé tam stále přicházejí zapálit svíčku. Vyšetřování pokračuje a zatím není jasné, zda byla Gina H. jedinou osobou zapletenou do Fabiánkovy smrti.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.