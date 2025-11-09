Smrt na Tenerife: Vlny smetly turisty
Na severu ostrova Tenerife udeřily dvě obrovské vlny, které smetly skupinu lidí z pobřeží. Jedna žena zemřela po srdeční zástavě, dalších patnáct osob utrpělo zranění. Neštěstí se odehrálo v letovisku Puerto de la Cruz a v obci Playa del Roque de Las Bodegas.
Na španělském ostrově Tenerife smetly dvě obrovské vlny několik lidí, jedna žena v důsledku toho zemřela a dalších 15 se zranilo. Informuje o tom agentura DPA. Neštěstí se stalo na severním pobřeží ostrova v Atlantiku v obci Puerto de la Cruz. Deset lidí vodní masa smetla do moře, potvrdilo tiskové oddělení regionální vlády.
Jedna žena utrpěla srdeční zástavu a zemřela i přes pokusy záchranářů o resuscitaci. Ostatních devět lidí, mezi nimi tři francouzští turisté, byli s částečně těžkými zraněními převezeni do nemocnice.
K podobné nehodě došlo v obci Playa del Roque de Las Bodegas na severu ostrova, kde bylo pět lidí s mírnými zraněními převezeno do nemocnice.
Tenerife patří do španělského souostroví Kanárských ostrovů, které leží u západního pobřeží severní Afriky v Atlantském oceánu. Zejména na podzim a v zimě zasahují západní a severní pobřeží ostrovů velké vlny v důsledku bouří v Atlantiku.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.