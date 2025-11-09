Smrt na Tenerife: Vlny smetly turisty

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: profimedia.cz, Reuters)
Autor: ČTK - 
9. listopadu 2025
10:54

Na severu ostrova Tenerife udeřily dvě obrovské vlny, které smetly skupinu lidí z pobřeží. Jedna žena zemřela po srdeční zástavě, dalších patnáct osob utrpělo zranění. Neštěstí se odehrálo v letovisku Puerto de la Cruz a v obci Playa del Roque de Las Bodegas.

Na španělském ostrově Tenerife smetly dvě obrovské vlny několik lidí, jedna žena v důsledku toho zemřela a dalších 15 se zranilo. Informuje o tom agentura DPA. Neštěstí se stalo na severním pobřeží ostrova v Atlantiku v obci Puerto de la Cruz. Deset lidí vodní masa smetla do moře, potvrdilo tiskové oddělení regionální vlády.

Jedna žena utrpěla srdeční zástavu a zemřela i přes pokusy záchranářů o resuscitaci. Ostatních devět lidí, mezi nimi tři francouzští turisté, byli s částečně těžkými zraněními převezeni do nemocnice.

K podobné nehodě došlo v obci Playa del Roque de Las Bodegas na severu ostrova, kde bylo pět lidí s mírnými zraněními převezeno do nemocnice.

Tenerife patří do španělského souostroví Kanárských ostrovů, které leží u západního pobřeží severní Afriky v Atlantském oceánu. Zejména na podzim a v zimě zasahují západní a severní pobřeží ostrovů velké vlny v důsledku bouří v Atlantiku.

Video  Kate při focení spláchla vlna  - Youtube
Video se připravuje ...

Témata:
ženanemocnicevlnazástava srdcesmetldovolenkový rájTenerifesmrtKanárské ostrovysrdeční zástavaDeutsche Presse-AgenturAtlantský oceánSeverní AfrikazraněníPuerto de la CruzPlaya del Roque de las Bodegas
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud