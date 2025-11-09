Hrozivá nehoda na Olomoucku: Zraněných je mnoho, jeden mrtvý mladistvý
Velmi nešťastná je bilance po nehodě u obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku. Po srážce dvou osobních aut se zranilo osm lidí. Jeden člověk posléze zemřel. Další lidé mají vážná zranění.
„Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili 2 osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další 2 osoby na páteřní desce a předali je ZZS,“ informovali na sociální síti olomoučtí záchranáři. Jak potvrdili, zraněných bylo dohromady osm osob. Jedna z osob později zraněním podlehla. Podle informací policie z nedělní rána šlo o mladistvou osobu, která seděla na místě spolujezdce.
Zdravotníci pacienty převedli na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomení končetin, řezné rány nebo otřes mozku. Záchranáři převezli zraněné na traumacentrum olomoucké fakultní nemocnice.
Hasiči na místě nehody zajistili stabilizaci vraků vozidel, protipožární opatření a zabránili také případnému dalšímu úniku provozních kapalin. Obstarali i úklid vozovky. Policie se nyní intenzivně zabývá zjišťováním příčin tragické nehody.
No tak hlavně že to nebyly "senioři" to by jim zas ti účastníci nehody chtěli brát řidičaky .