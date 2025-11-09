Hrozivá nehoda na Olomoucku: Zraněných je mnoho, jeden mrtvý mladistvý

Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Aktualizováno -
9. listopadu 2025
10:06
Autor: rix - 
8. listopadu 2025
20:05

Velmi nešťastná je bilance po nehodě u obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku. Po srážce dvou osobních aut se zranilo osm lidí. Jeden člověk posléze zemřel. Další lidé mají vážná zranění. 

„Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili 2 osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další 2 osoby na páteřní desce a předali je ZZS,“ informovali na sociální síti olomoučtí záchranáři. Jak potvrdili, zraněných bylo dohromady osm osob. Jedna z osob později zraněním podlehla. Podle informací policie z nedělní rána šlo o mladistvou osobu, která seděla na místě spolujezdce.

Zdravotníci pacienty převedli na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomení končetin, řezné rány nebo otřes mozku. Záchranáři převezli zraněné na traumacentrum olomoucké fakultní nemocnice.

Hasiči na místě nehody zajistili stabilizaci vraků vozidel, protipožární opatření a zabránili také případnému dalšímu úniku provozních kapalin. Obstarali i úklid vozovky. Policie se nyní intenzivně zabývá zjišťováním příčin tragické nehody.

Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.
Při nehodě na Olomoucku se zranilo mnoho lidí, jeden člověk zemřel.

Témata:
nehodazraněníautaKřelov - BřuchotínKřelov-Břuchotín
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5411937 ( 9. listopadu 2025 09:57 )

No tak hlavně že to nebyly "senioři" to by jim zas ti účastníci nehody chtěli brát řidičaky .

Petr Hoflinger ( 9. listopadu 2025 09:12 )

Já bych je do spamu neházel, ale vzpamatovat by se měli!

Petr Hoflinger ( 9. listopadu 2025 09:12 )

Ani to číst nebudu, ale tipuju to na usmrkance v kšiltovkách!

bizon_pepa ( 8. listopadu 2025 22:18 )

U nás jelo Daewo matiz a najelo na divočáka. Tím se mu zvedla přední kola a on se dostal do protisměru, kde se čelně srazil s dodávkou. Výsledek dva mrtví. Kdo byl ten viník a ten nevinný. Takže s těmi soudy opatrně.

Nemrzne Pitbull ( 8. listopadu 2025 21:51 )

Někteří lidi umi jezdit normálně jenže jsou lidi co se na cestě chovají jak prasata bez hlavě a bez mozku a kdo to od*** opět a zase nevinní lidé nedejbože zemřou ti nevinní a viník nehody přežije. Je to strašne co se to na těch cestách děje uvažujte a jestli chcete si dokazovat velké ega běžte jezdit na okruh a ne si něco dokazovat na cestě a ublížit nevinym

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud