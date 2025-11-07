Nehoda popelářů na Českokrumlovsku: Dva zranění a auto na boku

Na Českokrumlovsku havaroval popelářský vůz, dva muži se vážně zranili.
Autor: ČTK - 
7. listopadu 2025
19:22

U Horního Dvořiště na Českokrumlovsku v pátek havaroval popelářský vůz. Dva muži utrpěli při nehodě středně těžká zranění, záchranáři je převezli do nemocnice. Sdělila to mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Kristina Vrkočová.

Jihočeští krajští hasiči uvedli na síti X, že popelářský vůz se při nehodě převrátil na bok mimo silnici. Nehoda se stala před polednem. „Přednemocniční neodkladnou péči poskytli záchranáři dvěma mužům ve středním věku,“ uvedla Vrkočová. U obou mužů měli zdravotníci podezření na středně těžká zranění. Převezli je na chirurgii do českokrumlovské nemocnice.

