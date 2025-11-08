Zlom ve vyšetřování krádeže století v Louvru: Na loupeži se podílela motokrosová legenda?!
V případu ze září tohoto roku, označovaném jako krádež století, začíná být o něco jasněji. Po odcizení francouzských klenotů z pařížského Louvre policie intenzivně hledá zloděje šperků v hodnotě v přepočtu přes 2 miliardy korun. Mezi podezřelými má být i motokrosová legenda Abdoulaye!
Abdoulaye N. (39), známý jako „motokrosová legenda“, vystupoval na sociálních sítích, kam přidával videa různých kousků na motorce, cvičení a cestování. Od konce září je ale neaktivní, uvedl deník Daily Mail.
Policie údajně našla jeho DNA na předmětech použitých k vloupání. Když si na podezřelého došlápla, zpočátku o krádeži mlčel, později nepatrně naznačil, že se jí účastnil. Okolnosti napovídají, že jednal na příkaz blíže nespecifikované skupiny, informoval web The Guardian.
Policie se domnívá, že Abdoulaye, ani jeho údajný komplic Ayed G., nejsou profesionální zloději. Tvoří součást větší organizované skupiny, která celou krádež plánovala.
Kriminalita Abdoulayovi není cizí. Už v minulosti byl ve vězení za ozbrojenou loupež v klenotnictví. V záznamech má držení drog, řízení bez příslušných dokladů a odpor při zatčení.
Kromě motokrosaře policie uvalila vazbu na další tři podezřelé. U dvou z nich se předpokládá, že spolupracovali s Abdoulayem na vniknutí do galerie.
