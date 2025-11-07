Skutečný příběh filmu Nepolapitelný: Postrach McDonaldů Jeffrey vyloupil desítky provozoven
Sedmadvacetiletý Jeffrey Manchester mohl být jen dalším bezejmenným zlodějíčkem, kterého zoufalá situace dohnala k zoufalým činům a kterých jsou plné věznice. Záznam má ale jak v trestním rejstříku, tak i na Wikipedii. Díky svému důvtipu se totiž dokázal vloupat do desítek poboček McDonald’s po celých Spojených státech a zůstat přitom nepolapitelný. A taky nezvykle šarmantní. K přepadeným zaměstnancům provozoven rychlého občerstvení se tedy až na výjimky choval nebývale zdvořile. S jedním přitom ale nepočítal, že by se mohl bezhlavě zamilovat…
Kdyby byl příběh Jeffreyho Manchestera pouhým výplodem scenáristické fantazie, stěží by mu někdo uvěřil a u kritiků by dozajista propadl. Jenže on se doopravdy stal! A tak teď jeho filmové zpracování, které je právě k vidění v tuzemských kinech pod názvem Nepolapitelný, sklízí nadšené ohlasy i u českých diváků. Není divu. A to navzdory tomu, že je odsouzený k bezmála půlstoletí za mřížemi.
I jeho oběti na něj ale v naprosté většině vzpomínají jako na galantního mladého muže, za kterého jsou vděční, že jim vstoupil do života. A jako charismatického a vřelého člověka ho popisuje i jeho filmový představitel Channing Tatum. Hollywoodský herec s ním strávil desítky hodin na telefonu, když mu volal do vězení ve městě Raleigh na jihovýchodě USA, aby si vyslechl celý jeho příběh a dokázal ho věrohodně ztvárnit. A co se vlastně dozvěděl?
Armádní vklad
Jeffrey Allen Manchester se narodil v roce 1971 v kalifornském Sacramentu. Když dosáhl plnoletosti, narukoval do armády, kde si osvojil nejen fyzické dovednosti, ale naučil se i strategicky přemýšlet. V té době se taky oženil a narodila se mu dcera a brzy nato dvojčata.
Rodinná idylka ale vzala za své a v roce 1999 přišla žádost o rozvod. A spolu s ní osudný zlom, kdy se Jeffrey vydal na dráhu zločince. Nedokázal se totiž postarat o děti a přispívat na jejich výchovu. Tehdy mu kamarád z armády poradil, ať co nejlépe zužitkuje své nadání a najde cestu, jak dát svůj život znovu dohromady a uživit rodinu…
Jak se stal Nepolapitelný
A něco na ten způsob Jeffrey přesně udělal. Svůj důvtip a pozorovací schopnosti využil k tomu, aby se vloupal do nejméně čtyř desítek poboček McDonald’s a podobných podniků napříč státy. Jeho charakteristická technika ho přitom brzy proslavila: dovnitř se dostával uprostřed noci přes chatrné střechy a provozovny obíral o hotovost ještě, než otevřely.
Pak pokračoval rovnou do banky. Během svých loupeží se přitom choval velmi srdečně a jen zřídka používal násilí. Některé oběti uvedly, že jim před tím, než je zamkl do mrazáku, navrhl, aby si oblékly kabát. A tak se zrodil „Nepolapitelný“.
Sklapla past?
Po dvou letech byl Manchester zadržen policisty v Severní Karolíně poté, co v jeden den vyloupil dva fast foody a zaměstnanci druhého z nich se podařilo spustil tichý alarm. Následně byl usvědčen a odsouzen k 45 letům vězení v nápravném zařízení Brown Creek. To by se mohlo zdát jako konec příběhu, ale není.
Jeffrey, v celé své genialitě, přišel na způsob, jak v roce 2004 z vězení uniknout. Vměstnal se pod kamion, který pravidelně přijížděl k nákladní rampě, zatímco jeho řidič Charles Cummings, který ve filmu hraje sám sebe, vyřizoval papíry. V oblečení, které se mu při výkonu trestu podařilo dát dohromady, se dostal až do města, kde našel úkryt. Tam, kde by ho nikdo nehledal – v hračkářství.
Přežíval na bonbónech M&M’s, kterých byly plné regály, a všechno hlídal pomocí několika videochůviček. Nastavil si je tak, aby mohl pozorovat, jak se chovají zaměstnanci obchodu, a na půlroku si tak vytvořil bezpečné útočiště.
Volání srdce
Dřív, nebo později musel ale Jeffrey ven. Když se k tomu odvážil, vedly jeho první kroky do místního kostela, který provozoval laskavý a vlídný pastor Ron Smith s jeho ženou Jan. A shodou okolností do něj chodila i právě rozvedená matka tří dětí, Leigh Wainscottová. Slovo dalo slovo a začali spolu randit. Jeffrey brzy poznal i Leighiny tři děti. Všechny si ho hned zamilovaly a měly radost, když se u nich doma na předměstí Charlotte, nedaleko hračkářství a kostela, stavoval.
„Byla to hrozná zábava. Měl duši dítěte. Chodívala jsem s dcerou do hračkářství a ona tam mezi regály jezdila na tříkolce. Vůbec jsem netušila, že tam Jeffrey žije,“ popisovala jejich vztah Leigh, která se s filmaři také setkala, a dokonce si ve filmu zahrála malou roli. Ji samotnou ztvárnila populární Kirsten Dunst.
Osudná láska
A byla to nakonec právě Leigh, která dostala Jeffreyho zpátky za mříže. Policie už mu byla na stopě, protože při jedné z předchozích loupeží se dvěma zaměstnancům podařilo utéct a vypovídat. Když pak kriminalisté prohledali okolí, našli jeho úkryt, a dokonce získali otisky prstů, které se shodovaly s otisky hledaného uprchlého vězně.
Klíčovým důkazem bylo i to, že ho identifikovali lidé z kostela. Pak už stačilo jen, aby ho Leigh na žádost policie vylákala na svou narozeninovou oslavu, kde byl okamžitě zatčen.
Jeffrey byl nakonec za své zločiny odsouzen ke 40 letům odnětí svobody. Utéct se pokusil ještě dvakrát, ale neúspěšně. Propuštěn by mohl být v roce 2036. Ačkoli je ve věznici s maximální ostrahou, při vzniku filmu Nepolapitelný byl nápomocný jeho tvůrcům i hlavnímu představiteli Channingovi Tatumovi. Čeští diváci můžou snímek vidět v kinech právě teď.
