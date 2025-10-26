Dva údajní zloději z Louvru skončili v rukou policie: Kradené šperky zatím nenašli!

Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. Zmizely šperky z Napoleonovy sbírky.
Zloději se vloupali do pařížského Louvru, ukradli cenné šperky ze sbírky Napoleona a císařovny.
26. října 2025
26. října 2025
Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší v neděli francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.

Prokurátorka také podle agentury AP vyjádřila lítost nad únikem informací o zatčení podezřelých. Podle ní by to mohlo ohrozit práci více než 100 vyšetřovatelů, kteří se už týden snaží dopadnout všechny pachatele a najít i ukradené šperky.

Francouzská média v neděli napsala, že dva podezřelí jsou ve vazbě a policie je vyslýchá. Jeden z nich byl zatčen pozdě večer na letišti Charlese de Gaulla, když se podle některých francouzských médií chystal odletěl do Alžírska. Druhého policie dopadla v metropolitní oblasti Paříže, podle deníku Le Figaro v Seine-Saint-Denis.

Skupina zlodějů minulou neděli převlečená za dělníky pronikla dopoledne do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a ukradla šperky, jejichž hodnota je odhadována od 88 po až více než 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy Kč).

Vloupání trvalo pouhých sedm až osm minut a provedla je čtyřčlenná skupina, napsala dnes AFP. Zloději podle ní odjeli na dvou skútrech.

Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři ohledně ochrany uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v tomto národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších na světě.

V pátek francouzská média informovala, že z Louvru bylo několik cenností kvůli bezpečnosti přemístěno do trezoru francouzské centrální banky, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent zlatých rezerv Francie.

Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. Zmizely šperky z Napoleonovy sbírky.
Zloději se vloupali do pařížského Louvru, ukradli cenné šperky ze sbírky Napoleona a císařovny.
