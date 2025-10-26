Slavný zloděj zpražil lupiče z Louvru: Amatéři! Co jim vytkl?
Nechvalně proslulý zloděj šperků Larry Lawton se vyjádřil na adresu skupinky, která vykradla pařížské muzeum Louvre. Lupiči si z něj odnesli devět šperků ze sbírek Napoleona a císařovny. I když celá akce trvala jen čtyři minuty a působila nadmíru profesionálně, podle Lawtona si skupina počínala amatérsky.
Larry Lawton se v osmdesátých a devadesátých letech stal postrachem klenotnictví. Celkem jich za svou zločineckou kariéru vyloupil 25! Loupeže často prováděl přes den. Jeho klasický postup tak zahrnoval i svazování k smrti vyděšených majitelů a zákazníků. Celkem si svou kriminální kariérou měl přijít v přepočtu na skoro 400 milionů korun. V roce 1996 byl odsouzen k 11 letům vězení.
Čtveřice pachatelů, kteří jsou podezřelí z vykradení pařížského muzea, se podle něj sestávala z amatérů. „Nejsou takoví profíci, jako jsem byl já. Vykradl jsem pětadvacet obchodů a nikdy jsem neupustil ani kousek,“ řekl Larry deníku New York Post. Narážel na jednoho z pachatelů, kterému při útěku upadl jeden z kradených náhrdelníků. Při útěku další z mužů upustil rukavici.
Další počin skupiny, který je podle něj známkou amatérství, je nepovedený pokus o zničení důkazů. Nepodařilo se jim totiž zapálit nákladní auto a žebřík, přes který se do muzea dostali. Larry věří, že díky těmto chybám se pachatele podaří nakonec dopadnout. Je podle něj také možné, že na scéně se objeví ještě další svědci. Zloději podle něj museli získat informace od pracovníků muzea.
Co s kradenými cennostmi?
To nejtěžší podle Larryho přichází až po loupeži. Takto známé a vzácné šperky se totiž podle něj dají poznat i rozebrané. Dostat se z Francie podle něj také nebude jednoduché. „Doufám za ně, že měli připraveno dost peněz, aby se mohli chvíli skrývat a pak nenápadně odjet z Francie,“ popsal Lawton.
Pokud prchali zloději letecky, je podle bývalého zločince dost pravděpodobné, že k pašování použili své „přírodní kapsy“. „Věřte nebo ne, ale ty šperky by se snadno dali rozebrat a strčit do konečníku,“ popsal. „Je tam 17 centimetrů místa, leccos se tam dá schovat,“ dodal. To prý ví proto, že tímto způsobem jednou pašoval nůž.
„Tyto předměty jsou tak známé, že je téměř nemožné je prodat,“ řekl pro Washington Post vyšetřovatel FBI Robert Wittman. Práce zlodějům podle něj ještě zdaleka neskončila. Pachatelé podle něj mají dvě možnosti. Buď ukradené cennosti roztavit a prodat po částech, anebo je nechat v jednom kuse a čekat, jestli za ně francouzská vláda nenabídne odměnu. „Každopádně se s nimi nejspíš nezachází nejlépe. Nejspíš jsou někde schované v pytli,“ odhadl Wittman.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.