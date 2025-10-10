Na velmi polehku oblečeného muže narazili strážníci v Líšni. „Měl na sobě jenom ponožky, boxerky a mikinu. Své nezvyklé oblečení připisoval své noční cestě ze Zábrdovic na Starou osadu přes Cejl,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Znásilnil prostitutku! Po akci jí totiž vytrhl peníze! Dostal 3,5 roku basy

Alexandru Cebotari u Krajského soudu v Brně, cizinec znásilnil v Brně prostitutku.
Muž strážníkům tvrdil, že ještě před cestou přes Cejl měl u sebe boty, kalhoty, mobilní telefon, platební karty a 15 tisíc korun v hotovosti. Tam ho ale měl zezadu přepadnout násilník. Nešťastník byl podle svých slov rád, že uhájil aspoň trenýrky.

„Vzhledem k tomu, že je v oblasti větší množství bezpečnostních kamer, dá se předpokládat, že pokud došlo k loupeži, bude to někde zachyceno. Strážníci případ předali státním kolegům,“ dodal Ghanem.

VIDEO: Drsná rvačka na Cejlu: Jeden zraněný, tři opilci v policejní cele.

Video
Video se připravuje ...

Drsná rvačka na Cejlu: Jeden zraněný, tři opilci v policejní cele Facebook