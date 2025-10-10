Na velmi polehku oblečeného muže narazili strážníci v Líšni. „Měl na sobě jenom ponožky, boxerky a mikinu. Své nezvyklé oblečení připisoval své noční cestě ze Zábrdovic na Starou osadu přes Cejl,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
„Vzhledem k tomu, že je v oblasti větší množství bezpečnostních kamer, dá se předpokládat, že pokud došlo k loupeži, bude to někde zachyceno. Strážníci případ předali státním kolegům,“ dodal Ghanem.
