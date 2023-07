Do policejní cely putovali tři útočníci, všichni byli opilí. Co přesně se odehrálo, budou muset objasnit, až vystřízliví. Na sociální síti se rozšířilo video, podle kterého šlo o střet mezi Čechy a Ukrajinci. Mluvčí to však popřel. „Nikdo z aktérů konfliktu není Ukrajinec,“ konstatoval policista.

Místo se nachází ve vyloučené lokalitě přezdívané Bronx. Incidentu i zákroku policie přihlížely desítky Romů. „Ti se však do bitky nijak nezapojili,“ upozornil mluvčí.

Výtržnictví, ublížení na zdraví

„Podezřelé jsme zadrželi a konfliktem se zabýváme pro podezření z výtržnictví a ublížení na zdraví. Vyvarujme se zejména v současné době unáhleným soudům," uvedla v sobotu policie na twitteru

Podle informací Blesk.cz utrpěl napadený bodné poranění. „Mladšího muže jsme převezli se středně těžkým zraněním na urgentní příjem Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ shrnul mluvčí záchranky Lukáš Dvořáček.