Kozoroh

Merkur se na vás směje, proto jste v dobrém rozpoložení a neschází vám kreativita. Hlavou se vám honí spousta dobrých nápadů, ale neměli byste se s nimi chlubit. Někdo by je mohl použít rychleji než-li vy. Dávejte si na to pozor až do konce dalšího týdne.