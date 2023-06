Zpět

Vyzbrojen jak ninja šel na poklidné vyřešení rodinného sporu Michal K. (22) z Brna. Vzal si totiž sebou 27 cm dlouhý nůž. S ním pak pobodal tři lidi! Zranění navíc utrpěl i on sám. Všichni museli do nemocnice. Krajský soud v Brně nyní rozhoduje o jeho trestu. Obžalovanému Michalovi K. hrozí 12 let vězení.