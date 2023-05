Dva roky ve věznici s ostrahou musí definitivně strávit Marek Pospíšil z Blanenska. Soud ho uznal vinným za to, že se v roce 2021 půl roku scházel s nezletilými chlapci a požadoval po nich sexuální praktiky. S jedním měl sex, od druhého se nechal orálně uspokojovat. Klukovi bylo přitom teprve 11 let!

Pospíšil se s chlapci scházel v Adamově. Parta školáků z 5. a 6. třídy základní školy ho zřejmě neskutečně sexuálně přitahovala. Kluci kupodivu souhlasili s jeho sexuálními návrhy, za které jim nabízel peníze.

Ti ovšem upřednostňovali zábavnou pyrotechniku. Prodejci jim ji totiž odmítli prodávat. Tak jim ji kupoval.



Masáž, orál i styk

Častokrát schůzky končily „jen“ masáží spodní části těla. V případě chlapce (11) se jím ale nechal Pospíšil i orálně uspokojovat. S jeho o něco starším kamarádem měl dokonce i sexuální styk. Za sérii trestných činů hrozil Pospíšilovi rok až osm let vězení. Okresní soud v Blansku ho poslal na dva roky do věznice s ostrahou, a to se mu zdálo příliš.

Odvolal se ke krajskému soudu v Brně, kde v úterý prostřednictvím svého advokáta žádal změnu trestu na podmíněný. „Žije v registrovaném partnerství s mužem, který je těžký invalida. Na obžalovaném je plně závislý,“ uvedl před soudem obhájce.



Krajský soud v Brně tento argument jako důvod úpravy trestu neuznal s poukazem na to, že tuto skutečnost již věděl i okresní soud v Blansku a trest stanovil na spodní hranici trestní sazby.

VIDEO: Farář na Břeclavsku zneužíval školačku (10), vesnice zavrhla ji, jeho chrání!