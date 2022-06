Kriminalista Jan Machuta šéfuje oddělení mravnostní kriminalistiky a se svým týmem vyšetřuje sexuálně motivované zločiny. V rozhovoru pro Seznam Zprávy promluvil o tom, že ve většině případů se sexuálního násilí na dětech dopouští příbuzný člověk. Obrovským problémem je podle kriminalisty zneužívání dětí na internetu. Děti se prý nechávají často pachatelem vydírat, stydí se za to, co mu psaly, a bojí se svěřit rodičům.

Třetí oddělení Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy se zabývá nejzávažnější mravnostní trestnou činností. Oddělení mravnostní kriminalistiky šéfuje Jan Machuta, jenž vyšetřuje i případ muže, který je obviněn ze znásilnění pěti dětí v parku na Vinohradech. Pro Seznam Zprávy uvedl, že palčivým problémem je internet. „Pro děti je těžké jít s celou pravdou ven. Mnohdy se nechají pachatelem vydírat jenom proto, že se za obsah své komunikace stydí, bojí se být před rodiči otevřené,“ řekl Machuta. „Děti se nechají vydírat a pak kývnou i na schůzku s neznámým člověkem,“ dodal.

Platí prý, že děti jsou nejčastěji zneužívány ze strany příbuzného. Osobou, kterou dobře znají a věří jí. „U osob mladších patnácti let je to procento poměrně vysoké, pachatelem je často někdo z blízkého okruhu těch dětí,“ uvádí kriminalista s tím, že právě u této osoby by dítě mělo cítit bezpečí a jistotu, naopak ta ho místo toho zrazuje a ubližuje mu. Nicméně mnoho případů sexuálního násilí skončí neodhalených. Podle Machuty je jedním z důvodů právě blízký vztah mezi pachatelem a obětí, kdy se oběť bojí zneužívání nahlásit kvůli reakci svého okolí. „O většině těchto trestných činů se policie nedozví, zůstanou v šedé zóně,“ dodává.

Policisté se setkávají i s tzv. účelovým oznámením. „Oznamovatel ví, že je jeho svědectví falešné, je hnán touhou se pomstít, zničit druhému člověku život, očernit ho,“ uvádí Machuta. Policisté se s takovými oznámeními setkávají v případech rozpadu partnerství či manželství i v případech svěření dítěte do péče. Zároveň dodává, že přesto, že je člověk nakonec očištěn, obvinění ze znásilnění se s ním potáhne celý život. Že oběti nahlásí sexuální násilí až po letech, to podle Machuty není typické, ale ani neobvyklé. Oběť v sobě podle jeho slov musí najít dostatek síly, aby se pachateli postavila. „Někdy tím motivem, proč přicházejí na policii, je snaha svým svědectvím podpořit oběť, která na případ jako první upozornila a je za to dehonestována,“ uzavřel.