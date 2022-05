Vyšetřování případu šéfa spolku Děti ráje železnice Jana R. stále pokračuje. Muž byl policií obviněn ze znásilnění, ale i z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie a z přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. „Dětskou pornografii si obviněný z části stahoval z internetu a z části k jejímu pořízení zneužíval děti, které mu byly svěřené do dozoru,“ uvedla v minulosti policejní tisková mluvčí Ivana Baláková. Zvrhlíkovi v současnou chvíli hrozí až 12 let odnětí svobody.

Pedofil dívku zneužíval opakovaně

Podle středečních informací televize CNN Prima News by dětských obětí mělo být aktuálně pět. Není ovšem vyloučeno, že se počet ještě navýší. Pro televizi se vyjádřila matka jedné z dívenek, která byla v minulosti na táboře s obviněným. „Tehdy tam bylo několik dětí, údajně asi osm. Asi po měsíci se mi dcera svěřila, co se tam stalo. Měla jsem chuť ho zabít, najít ho a vykastrovat," uvedla matka.

„Říkala, že vedle ní spal nahý jen v tričku a že se jí pokoušel stahovat spací trenky. Nejdřív říkala, že se jí to pokoušel strkat dopředu, pak z ní ale vypadlo, že jí to dával jen na kůži. Zkoušel to prý opakovaně, ráno i večer. Přitom v té místnosti spaly i další děti,“ řekla televizi šokovaná matka teprve sedmileté holčičky.

Sedmiletá dívenka trpí nočními můrami

Žena neváhala a koncem března, kdy se jí dcera svěřila, šla se vším na policii. Ta Jana R. během dvou dnů vzala do vazby. Muž nezapíral a ke zneužití sedmileté dívenky se přiznal. Holčička má podle matky z děsivého zážitku trauma a čeká ji návštěva odborníka. „Má noční můry, špatně spí, pořád ho prý vidí před očima. Je malá, ale chápe, že se stalo něco špatného. To, že to musela znovu vyprávět cizím lidem, jí asi přitížilo, ale chápu, že to bylo nutné. Musíme s ní k psychologovi, bohužel stále čekáme na termín," uvedla žena.

Na zmíněném táboře měla zneužívání mladistvých přihlížet i manželka Jana R. Ta se už v minulosti odmítla k záležitosti jakkoliv vyjadřovat. „Dcera mi říkala, že ta paní (Jana R.) o tom věděla, že s ní spí v posteli. Nerozumím tomu, proč není obviněná jako spolupachatelka," rozčilovala se matka sedmileté dívky. Jana R. měla být obeznámena také i s tím, co její manžel prováděl před lety.

V minulosti byl odsouzen již za dvě znásilnění

Jan R. byl totiž už v minulosti odsouzen za dvě znásilnění nezletilých osob. V roce 2008 měl jako teprve osmnáctiletý znásilnit třináctiletou dívku v Lidových sadech v Liberci. Mělo jít o sestru jeho kamaráda z modelářského kroužku. Dívenka se bránila, kopala kolem sebe, ale silnějšímu muži se neubránila. Znalci tehdy uvedli, že Jan R. trpí heterosexuální pedofilií a patologickou sexuální agresí.

Další oběť Terezu znásilnil před šestnácti lety, když jí bylo pouhých 11 let. Jan R. byl spolužákem její sestry, a proto nebyla podezíravá, když ji oslovil.