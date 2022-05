Janovi R. hrozí 12 let vězení, stíhán je vazebně. Kromě znásilnění je obviněn i z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie a z přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Jak uvedla v minulosti policejní mluvčí Ivana Baláková, je bohužel možné, že se jeho trestní stíhání rozšíří i na další obdobné skutky.

Kriminalisté věděli o minulosti Jana R. už před rokem. Radiožurnálu prozradila žena z organizace, která v Libereckém kraji pomáhá dětem to, že se minulý rok obrátila na policii. O podezřelém chování se totiž dozvěděla od jedné z matek, která posílala Janovi R. děti na hlídání. Pedofil měl mít prý v celém bytě kamery. Žena navíc zjistila, že muž byl v minulosti odsouzen za dvě znásilnění, a měla obavu, jestli dětem neubližuje i nadále. Jenže policie měla svázané ruce, a protože nebyly důkazy, nemohla se situací nic dělat.

„My jsme oznámení prověřili, nicméně nás výsledky této prověrky neopravňovaly k tomu, abychom muže, na kterého oznámení poukazovalo, z něčeho obvinili,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Koncem března se obrátila na policii matka jedné dívky s tím, že její dcera se měla nedávno zúčastnit tábora a po návratu vyšlo najevo, že ji vedoucí sexuálně zneužil. Později se ukázalo, že obětí je zřejmě více.

I kvůli tomuto případu chtějí policisté usilovat o změnu v legislativě. Návrh podává policejní prezidium. „Spolupracujeme se zainteresovanými subjekty na materiálech, které by v budoucnu mohly být podkladem pro případnou aktualizaci platné legislativy. Je to pro nás důležité téma, a to i s ohledem na současné závažné kauzy například z Libereckého kraje,“ sdělil pro CNN Prima News mluvčí prezidia Ondřej Moravčík.

Ministerstvo spravedlnosti je podle televize ochotno o změně diskutovat.