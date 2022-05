Janovi R. hrozí 12 let vězení, stíhán je vazebně. Kromě znásilnění je obviněn i z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie a z přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. „Dětskou pornografii si obviněný z části stahoval z internetu a z části k jejímu pořízení zneužíval děti, které mu byly svěřené do dozoru,“ uvedla policejní tisková mluvčí Ivana Baláková.

Vyšetřování případu podle ní zatím neskončilo. „Bohužel v tuto chvíli nemůžeme vyloučit to, že jeho trestní stíhání rozšíříme o další obdobné skutky, a že bude na konci našeho vyšetřování počet jeho obětí ještě vyšší. Mezi ně zatím patří děti mladší deseti roků,“ dodala mluvčí. Podle informací CNN Prima News měly být nejmladší oběti teprve čtyři roky.

Koncem března se obrátila na policii matka jedné dívky s tím, že její dcera se měla nedávno zúčastnit tábora a po návratu vyšlo najevo, že ji vedoucí sexuálně zneužil. Kriminalisté se případem začali zabývat a ukázalo se, že má Jan R. na svědomí zřejmě více obětí.

V minulosti byl přitom muž odsouzen už za dvě znásilnění nezletilých. V roce 2008 měl jako teprve osmnáctiletý znásilnit třináctiletou dívku v Lidových sadech v Liberci. Mělo jít o sestru jeho kamaráda z modelářského kroužku. Dívenka se bránila, kopala kolem sebe, ale silnějšímu muži se neubránila. Znalci tehdy uvedli, že Jan R. trpí heterosexuální pedofilií a patologickou sexuální agresí.

Další oběť Terezu znásilnil před šestnácti lety, když jí bylo pouhých 11 let. Jan R. byl spolužákem její sestry, a proto nebyla podezíravá, když ji oslovil.

Podle nedělního zjištění CNN Prima News měla o mužových excesech s nezletilými dětmi vědět jeho manželka Jana R. Ta se vyjádřit odmítla, ale televizi se svěřila blízká rodinná známá, která oba manžele znala.

„Věděla to. Znásilnil 13letou dívku a za to měl soudem přidělenou ústavní léčbu. Měl brát i léky, ale nebral je,“ doplnila rodinná známá. Pokud by žena obviněného muže o těchto skutečnostech věděla, mohla by podle právníků být případně souzena za spolupachatelství.

Uvedla také, kde mělo údajně k sexuálnímu zneužívání docházet. „Na kraji Liberce měl garáž a tam to provozoval. Dělal to i v autě nebo doma. On třeba kolikrát řekl: Ty budeš spát s klukama v bílém pokoji, já si vezmu holky a potom je osprchuju,“ uvedla pro televizi žena.