Odsouzený pedofil šéfoval dětskému spolku v Liberci: Teď se přiznal k dalšímu znásilnění! První oběť po letech promluvila

Jan R. byl sice v minulosti za zneužití dvou dětí odsouzen, nicméně nedostal zákaz pracovat s dětmi po odpykání trestu. V roce 2008 přitom znalci u soudu uvedli, že trpí heterosexuální pedofilií a patologickou sexuální agresí. Jan R. byl zřejmě předsedou spolku, který organizuje pro děti a mladistvé letní tábory a další zájmové programy.

„Byl vzat do vazby muž obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění, kterého se měl dopustit vůči nezletilému dítěti, které mu bylo svěřeno do dozoru. Obviněný se k této věci doznal,“ uvedla mluvčí Okresního soudu v Liberci Denisa Šmídová. Policie se navíc obává, že obětí by mohlo být více, a proto uveřejnila výzvu pro rodiče, jejichž děti se účastnily akcí spolku. Využít mohou přiložené číslo 720 076 822.

Pro server iDnes.cz promluvila pedofilova zřejmě první oběť, kterou Jan R. znásilnil před šestnácti lety. Dnes sedmadvacetileté ženě bylo tehdy pouhých jedenáct let. Hrůzná událost poznamenala celou rodinu oběti. V osudný den šla dívka na tramvaj, když se s ní dal do řeči kamarád její sestry. „Oslovil mě s tím, že má něco pro sestru, co jí mám předat. Proto jsem ani nebyla podezřívavá,“ popsala, jak celá věc začala. Doplnila, že celou hrůzu zpracovávala roky a začít sexuálně žít pro ni bylo těžké.

Její maminka dodala, že o tom mluví proto, aby si rodiče uvědomili, co jejich dětem hrozí. „Leckdo si myslí, že když třeba vozí děti do školy, že se nemůže nic stát. Moji dceru přitom Jan R. znásilnil pár minut od školy,“ řekla.