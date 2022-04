Předseda dětského spolku Jan R. z Liberce je obviněn ze znásilnění dítěte a policie nevylučuje, že je obětí víc. Už dříve měl přitom znásilnil dvě děti a být za to odsouzen! Jedna z žen na jeho podivnou minulost policii upozorňovala, ale ta bohužel nemohla nijak zakročit. Muž si prý navíc děti i doma natáčel.

Znásilnění dítěte se měl dopustit předseda spolku Děti ráje železnice Jan R., kriminalisté ho začátkem dubna letošního roku ze závažného činu obvinili a soud ho hned poslal do vazby. Onen muž ale stejné pletky se zákonem už v minulosti měl.

V roce 2008 měl jako teprve osmnáctiletý znásilnit třináctiletou dívku v Lidových sadech v Liberci. Mělo jít o sestru jeho kamaráda z modelářského kroužku. Dívenka se bránila, kopala kolem sebe, ale silnějšímu muži se neubránila. Znalci tehdy uvedli, že Jan R. trpí heterosexuální pedofilií a patologickou sexuální agresí.

Se zjištěním přišel server iRozhlas, podle kterého se muž poté dopustil druhého znásilnění, za které byl na šest let poslán do vězení. Znalci tehdy varovali, že Jan R. může být na svobodě nebezpečný.

Kamery v bytě

Jan R. měl za spolek společně se svou partnerkou nabízet i hlídání dětí, ty hlídali ve svém bytě. „V celém bytě jsou kamery, které snímají děti během celého dne. I při převlékání. Muž záznamy z kamer pečlivě sleduje a zpracovává,“ řekla Radiožurnálu žena z organizace, která v Libereckém kraji pomáhá dětem. Kvůli citlivosti případu zůstala v anonymitě.

Ani ne před rokem se proto obrátila na jablonecké státní zastupitelství a policii. Měla totiž obavu, zda dětem v bytě neubližují a chtěla, aby to někdo prověřil. „Zvlášť, když jsem se o něm dozvěděla, že už dvakrát byl odsouzený za znásilnění,“ dodává.

Policie byla bezbranná

Žena se o zvláštním jednání dozvěděla od jedné z matek, která k muži své dítě posílala na hlídání. „Vzhledem k charakteru trestné činnosti a zřejmým osobnostním patologiím považuji za alarmující, že se tento člověk pracovně pohybuje v dětských kolektivech,“ uvedla žena v oznámení.

Oznámení poslala v srpnu loňského roku, o čtyři měsíce později přišla odpověď. Ta bohužel nebyla taková, jak by si zřejmě přála. Policie nic protiprávního nezjistila. Podle jejich mluvčí Ivany Balákové jim v podstatě nezbylo nic jiného, než případ odložit. „My jsme oznámení prověřili, nicméně nás výsledky této prověrky neopravňovaly k tomu, abychom muže, na kterého oznámení poukazovalo, z něčeho obvinili,“ uvedla mluvčí.

Chtěli dítě do pěstounské péče

Zarážející je i to, že Jan R. chtěl se svou partnerkou získat do pěstounské péče malé dítě. Okresní soud v Liberci to naštěstí zamítl pro „závažnou trestní minulost“. Policisté dodali, že znásilnění dítěte nemohli zabránit nebo předejít.

Policisté ale stále vyzývají rodiče, které spolku svěřovali své děti, aby se přihlásili. Využít mohou přiložené číslo 720 076 822. Nejčastěji šlo o děti ve věku od čtyř do patnácti let. Obávají se totiž, že muž toho může mít na svědomí ještě více.