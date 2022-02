Velké tragédii možná zabránil na Českolipsku odvážný pan Schovanec. Všiml si podivně kličkujícího řidiče. Když šofér narazil do lampy, ihned se za ním vydal. Všiml si, že je namol opilý a v ruce drží flašku! Když poté dupl na plyn, pan Schovanec ho pronásledoval do té doby, než se ho policistům podařilo zadržet. Hrdinu policisté navrhnou na ocenění gentleman silnic.

Když muže zastavili policisté, nestačili se divit. „Výtečníkovi“ naměřili 3,13 promile. Nad jeho obhajobou zůstával rozum stát. „Dal jsem si malinko vodky,“ odpověděl, jako by se nic nedělo, strážcům zákona, kteří se ho doptávali. „Na sedadle spolujezdce byla basa piv. Vzadu měl flašku vodky,“ doplnil k opilecké eskapádě policista Šimon Hotový.

Situace se přitom na první pohled zdála zcela jiná. Podivně kličkujícího řidiče si jako první všiml pan Schovanec. Ten měl podezření, že má řidič vážné zdravotní problémy. „Mikrospánek, nebo že je mu špatně,“ uvedl podle serveru TN.cz.

Když namol opilý řidič na kruhovém objezdu narazil do lampy, pan Schovanec se za ním ihned vydal, aby mu případně poskytl pomoc. To, co uviděl, když otevřel dveře, bude ještě dlouho vyprávět svým kamarádům. „Držel volant, v pravé ruce držel otevřené pivo a vůbec nevěděl, která bije,“ popsal bizarní výjev.

Tím ale celá situace nekončila. Jakmile řidič uslyšel zmínku o policii, dupl na plyn a div pana Schovance s manželkou nepřejel. Nezalekli se však a opilého řidiče pronásledovali, aby nenapáchal další škodu. Zastavit se ho podařilo až na třetí pokus, to už kolem projížděli i policisté.

„Myslím si, že to bylo velmi odvážné,“ uvedl policista Hotový. Aby taky ne, pan Schovanec při pokusu zastavit opilce doslova visel vedle auta. „Policie Libereckého kraje navrhne pana Schovance na ocenění gentleman silnic,“ potvrdila policejní mluvčí Ivana Baláková.