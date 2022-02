K nehodě u Bořitova dorazili během několika minut záchranáři, veškerá pomoc však byla marná. „Chodec bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Zemřel ještě před příjezdem naší záchranné posádky,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová..

Na frekventovaném tahu I/43 spojujícím Brno a Svitavy řídila policie až do noci provoz kyvadlově. „Řidič osobního vozu měl negativní test na alkohol i drogy. Policisté příčiny a okolnosti nehody vyšetřují,“ poznamenal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Šestiproudovku nestačil přejít

Tragická nehoda v Brně se odehrála i ve čtvrtek kolem poledne. „Šestaosmdesátiletého muže tam při přecházení šestiproudé vozovky srazilo osobní auto Ford, které řídila sedmdesátiletá žena. Chodce převezli záchranáři s těžkými zraněními do nemocnice, kde v podvečer zemřel," uvedl mluvčí.

Důležité je být vidět

Mluvčí s ohledem na oba případy uvedl, že jak řidiči, tak i chodci, by neměli podceňovat základní pravidla bezpečnosti.

„Důležité je za snížené viditelnost použití reflexních materiálů chodci, a to nejenom v případech, kdy je to předepsáno zákonem. Chodci by měli k přechodu komunikace prioritně používat přechod pro chodce. I při jeho použití je nutné být velmi opatrným. I řidiči by měli být, zvlášť v místech, kde lze očekávat větší pohyb chodců, ostražití," zdůraznil Malášek