Brunela měli v pátek najít dozorci v cele oběšeného. Úřady zatím nepotvrdily, že se jednalo o sebevraždu a smrt nyní vyšetřují. Právníci modelingového agenta však uvedli, že jeho čin nebyl motivován pocitem viny, ale pocitem nespravedlnosti. Brunel celou dobu tvrdil, že je nevinný.

Virginia Giuffreová (38), která uvedla, že byla Epsteinovou sexuální otrokyní už od patnácti let a že Maxwellová jí nařídila, aby měla sex i s Brunelem, přišla s naprosto šokujícím prohlášením o mrtvém modelingovém agentovi.

Podle Virginie měl Brunel v roce 2015 přivést z Francie tři dvanáctileté sestry, které svému někdejšímu kamarádovi daroval k narozeninám. Následující den byly holčičky opět odvezeny domů.

Chlubil se, že jim je jen 12 let!

„Nejhorší, co jsem ho (Epsteina, pozn. red.), kdy slyšela říct bylo, že ty roztomilé dvanáctileté holčičky, které s ním přiletěly na jeho narozeniny, jsou nečekaný dárek od jednoho jeho kamaráda a jsou z Francie,“ sdělila podle The Sun Giuffreová s tím, že dívenky osobně viděla a setkala se s nimi. Epstein se prý pak měl chlubit tím, že jim je pouhých 12 let a že jsou hrozně chudé a jejich rodiče potřebovali peníze.

Virginie také uvedla, že se prý finančník chlubil tím, že od Brunela, kterému v roce 2004 daroval miliony na založení agentury, měl tisíce dívek. Podle vyšetřovatelů mu totiž modelingový agent posílal dívky z Francie, přičemž jim sliboval kontrakty v modelingu na druhé straně Atlantiku. Epstein ale některé z nich zneužil. Ze stejného trestného činu se měl zodpovídat i Brunel.

Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu v newyorské vazební věznici v roce 2019. Tam čekal na soudní proces, čelil obvinění ze zneužití desítek dívek mezi lety 2002-2005.

