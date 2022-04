Pedofilnímu vrahovi Peteru Fabšíkovi zbývají poslední dny z jeho 22letého trestu. Slovenský deviant 9. května 2000 unesl Martinka (†5), ukájel se nad ním v poli a následně ho devětkrát bodl nožem. Jediné, co by mu dle znalců mohlo pomoci, je kastrace. Tu ovšem razantně odmítl. Okresní soud v Košicích tak rozhodl, že vrah zamíří z vězení rovnou na psychiatrii na léčení.

K děsivé tragédii, která obyvatele slovenské Nitrianské Blatnice straší dodnes, došlo 9. května 2000. Pedofil Peter Fabšík si tehdy vzal z domu své tety, u které bydlel, provázek a sdělil, že vyráží na kopřivy.

Teta mu uvěřila a neměla ani sebemenší ponětí o tom, co její synovec hodlá skutečně udělat. Fabšík vylákal pětiletého Martinka z parčíku u domu, kde chlapeček jezdil na kole a pedofil se tam často tajně chodil ukájet.

S malým chlapcem pak vrah kráčel na pole do sousedního Radošina. Když Martinek podle slov vraha začal plakat, že už nemůže, nesl ho pedofil sám v náručí. Když nebohého chlapce donesl na zvolené místo na poli, vlepil Martinkovi podle své výpovědi facku, a když chlapeček spadl, svázal ho a začal se nad ním ukájet.

Když chlapeček řekl, že o všem řekne rodičům, bylo o jeho osudu rozhodnuto. Bestiální úchyl totiž bezbrannému Martinkovi zasadil děvět ran nožem do hrudníku a břicha. Při zbabělém útoku dokonce zlomil čepel...

V době vraždy malého Martinka bylo Fabšíkovi teprve třicet let. Na kontě měl již několik pobytů na psychiatrii právě za sexuálně motivované prohřešky.

Místní se návratu pedofila do obce děsili

Při rekonstrukci celé nešťastné události Fabšík s kriminalisty spolupracoval. Popsal, jak se vše stalo, a na figuríně ukazoval, co chlapci provedl. K šoku všech přítomných však neprojevil jedinou emoci a s kamenným výrazem popisoval hrůzy dál.

Pachatel má v obci stále nahlášený trvalý pobyt i přesto, že se jeho teta odstěhovala a rodný dům prodala. „Máme strach, co bude, až se vrátí,“ obávají se tamní obyvatelé v čele se starostou Michalem Tomanem. Naštěstí si ale mohou oddechnout. Okresní soud v Košicích totiž rozhodl, že si to vrah rovnou z vězení zamíří do Psychiatrické nemocnice ve Velkém Záluží.

Kastraci deviant odmítl

„Odsouzený Peter F. bude pokračovat ve výkonu ochranného sexuologického léčení ústavní formou, které mu bylo uloženo rozsudkem Krajského soudu v Nitře ze dne 21. března 2001 ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2001,“ uvedla pro My Nitra mluvčí košického soudu Anna Pančurová.

Podle znalců trpí vrah malého Martinka polymorfní psychopatií a sexuální úchylkou – homosexuální pedofilií a je pro své okolí nebezpečný. Jediné, co by podle expertů jeho nebezpečnost snížilo, by byla kastrace. Tu však Peter Fabšík už v minulosti razantně odmítl.