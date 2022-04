V pondělí rodina hrdinky Nely Moravcové (†31) oznámila, že bojovnice nečekaně zemřela. Za svůj život si prošla peklem. Jako náctiletá měla poruchu příjmu potravy, ta se jí bohužel po letech vrátila. V roce 2017 zažila brutální znásilnění sousedem Jiřím Meindlem. O případu promluvil policista Tomáš Soukup, který na místě činu zasahoval mezi prvními. Na moment, kdy vstoupil do bytu Nely, prý nikdy nezapomene.

28. listopad 2017 se stal dnem, na který policista Tomáš Soukup již nikdy nezapomene. Tehdy byl totiž zavolán do bytu v pražských Holešovicích. Původně se domníval, že vyjíždí „jen“ k rušení nočního klidu, to ale netušil, jaký hrůzný pohled ho čeká za dveřmi bytu Nely Moravcové (†31). „Byl to nejhorší zážitek, který jsem si odnesl z práce. Byl jsem u spousty domácího násilí a rvaček, ale takovou věc jsem nikdy neviděl," uvedl policista v úterý v pořadu 360° Michala Půra na CNN Prima News.

Nelu zachránil další soused, který přivolal policii

Nela si ve svém bytě prošla peklem. Osudný den na ní zazvonil soused Jiří Meindl, který tvrdil, že jí jde vrátit peníze, jež půjčila jeho kamarádovi. Dívka mu tehdy uvěřila a netušila, že bude následující hodiny bojovat o život a prožívat strašná muka. Meidl na Nelu vytasil 21centimetrový nůž, držel ho dívce pod krkem a vtáhl ji do svého bytu.

„V době, kdy mě znásilňoval pěstí do obou intimních otvorů, kde jsem měla i řezné rány nožem, kdy mě mlátil a škrtil hlava nehlava, tak jsem si stále opakovala ,Nelo, ještě ne… ještě nemůžeš odejít, ještě jsi tu nesplnila vše, co potřebuješ,“ popsala emotivně v minulosti otřesný zážitek Nela pro Donio.cz.

Dalo by se říct, že Neliným andělem strážným se stal její další soused, který uslyšel její nářek a zavolal policii. Když k případu policisté vyjížděli, netušili, jaké hrůzy na ně čekají v Meindlově bytě. Původně se totiž domnívali, že jde o rušení nočního klidu. Netušili, jak moc se zmýlili.

Policisté netušili, co na ně v bytě čeká

„Zásah si pamatuji úplně přesně. Dojeli jsme do baráku s tím, že nám svědek řekl, že zřejmě jde o nějakou prkotinu, potřebuje se ale vyspat, tak ať to dořešíme. Pro nás šlo o rušení nočního klidu. Vzpomínám si, jak jsme slyšeli hrozný nářek, volání o pomoc. Proto jsem neváhal ani vteřinu, vykopl dveře a proti mně se rozeběhla polonahá slečna, která byla zakrvácená,“ vyprávěl policista pro CNN Prima News.

Tomáš Soukup v relaci diváky upozornil na to, aby si všímali, co se děje v jejich okolí. Lidé kvůli covidu nebo finančním problémům začínají být více a více agresivní a v kombinace s alkoholem se může jednat o velmi nebezpečný jev. „Cokoliv uslyšíte od sousedů, tak raději volejte polici. Nemusí jít o banalitu," upozornil policista. „Policie nemůže být všude, nevidíme co se děje za zavřenými dveřmi. Lepší je, aby policie přijela tisíckrát, než aby se stala nějaká podobná tragédie,“ uzavírá Soukup.