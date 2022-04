K nehodě došlo v úterý večer u Staňkova na silnici vedle rybníka. Podle policie je možnou příčinou nehody vysoká rychlost, auto čelně narazilo do jednoho ze stromů podél silnice a skončilo zcela zdemolované.

Když auto narazilo do stromu, ozvala se ohromná rána. „Slyšel jsem hroznou ránu, byl jsem doma, pes začal štěkat. Povídám, no co se mohlo stát? A sestra mi volala, tady vedle z kempu, že pode mnou asi někdo havaroval,“ řekl CNN Prima News svědek nehody Jiří T.

Neváhal a vyběhl ven, kde pak viděl zdemolovaný osobák. Na pomoc si zavolal i svého syna. „Dva z nich teda nejevili moc známky života. Radil jsem se s paní ze záchranky, tak říkala, abychom je vyndali a oživovali jsme je,“ dodává. Záchranka mezitím vyslal tři posádky a vrtulník. Jiří začal s resuscitací.

Před odtažením vraku vzniklo na místě nehody pietní místo. Dva ze spolujezdců měli podle Primy pocházet z Českých Budějovic a jeden ze Strážovic. „Má dvě děti. Je to neštěstí, je to tragédie. Tři lidské životy vyhasly. Během chvilky,“ zakončil svědek. Policisté nehodu stále vyšetřují.