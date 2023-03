Soud v Liberci: Děti popsaly, jak jim Jan R. ubližoval! Hrozí mu 12 let

V úterý v Liberci pokračoval soud s Janem K. (32), který podle obžaloby znásilnil sedm dětí. U soudu byly promítány i znepokojivé videozáznamy, na kterých děti popsaly, jak je muž pohlavně zneužíval. Některým tou dobou nebylo ani šest let. Janu K. hrozí při prokázání činu pět až dvanáct let za mřížemi, vinu doznal částečně. Rozsudek by mohl zaznít už při příštím líčení, které je nařízeno na konec března.

Bývalý vedoucí spolku Děti ráje železnice Jan R. (32) z Liberecka je od loňského jara ve vazbě. Podle obžaloby se muž na sedmi dětech dopustil sexuálního zneužívání, ke kterému mělo docházet mezi lety 2020 až 2022. Činy muž prováděl buď u sebe doma, nebo v jeho garáži. Dívenky byly často namísto skautské ubytovny u obžalovaného doma, kde s ním spaly v manželské posteli, zatímco jeho žena spala s chlapci ve vedlejší místnosti.

Jan R. se k dětem často dostával přes spolek Děti ráje železnice, který v minulosti organizoval tábory a různé kroužky. Muž se u soudu přiznal, že pohlavní styk měl, nebo se o to pokusil, s pěti dívkami. Šlo zejména o děti příbuzných, které hlídal. V jednom případě podle obžaloby zneužil dívku na jarním táboře, který pořádal.

Pak to teklo a bylo to hotový

U úterního soudu zazněly v podobě videozáznamů i výpovědi samotných holčiček. Ty policie vyslýchala ve speciálních místnostech, které připomínají herny. Na panenkách s pohlavními orgány oběti popisovaly, co jim Jan R. dělal.

„Zvednul mi nohy a nějak mi dal pindíka do pipinky, ani nevím jak, ležel za mnou, nedívala jsem se,“ sdělila podle CNN Prima News u soudu jedna z dívenek. V té době bylo dívence pouhých sedm let a chodila do první třídy. Z dalších výpovědí přítomným u soudu tuhla krev v žilách. „Pak to teklo a bylo to hotový,“ uvedla jedna z obětí. Některé z holčiček dokonce přiznaly, že je Jan R. zneužil i análně a že jim tekla i krev.

Muž se dopustil znásilnění už v minulosti

Případem se začala policie zabývat poté, co se jedna ze zneužitých dívenek přiznala doma mamince. Jan R. je obviněn také ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Podle obžaloby měl tisíce audiovizuálních záznamů dětí od batolat po mladší školní věk se sexuálním podtextem.

Muž byl navíc už v minulosti dvakrát za znásilnění dítěte odsouzen. Jako sedmnáctiletý byl v roce 2007 potrestán podmínkou, kterou ale za necelý rok porušil, když znásilnil třináctiletou školačku. Soud ho tehdy poslal do vězení na sedm let a po vypršení trestu nastoupil ochrannou sexuologickou léčbu.

Rozsudek padne do konce března

Obžalovaný se nejprve léčil ústavně a poté ambulantně. Jeho léčba byla rozhodnutím soudu ukončena na konci roku 2020. Obžalovaný u soudu přiznal, že v době ambulantní léčby bral hodně nepravidelně léky na utlumení sexuálního puzení. To bylo podle znalce důvodem, proč nebyla léčba úspěšná. Dokud dostával medikamenty v rámci léčby injekčně u lékaře, tak fungovala.

Před úterním soudem Jan R. podle CNN Prima News všechny výpovědi dětí sledoval bez emocí a odmítl se k čemukoliv vyjádřit. Muži hrozí pět až dvanáct let za mřížemi, rozsudek by mohl padnout už na konci března.