Lev

Vaše profesní schopnosti jsou fantastické, a to vám hvězdy ani příliš nepřejí. Ať už se ocitnete před řešením jakéhokoliv úkolu, tak ho expresně zpracujete. Není divu, že se ocitnete v hledáčku šéfa. Do noty vám hraje i to, že jste nápomocní kolegům.