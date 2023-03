Mladý Afgnánec přijel předloni z Německa se svým Mercedesem C180 do Karlových Varů. Spolu se dvěma přáteli chtěl v lázeňském městě oslavit Silvestra a narozeniny, které má první lednový den. Jenže bujaré veselí a oslavy se Afghánci, který od roku 2015 žije v Německu se statusem žadatele o azyl, vymkly z rukou.

„V parku v blízkosti Moskevské ulice v úmyslu usmrtit třikrát bodl kapesným nožem ženu (37) do hrudníku a břicha,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová. Zraněná žena se dopotácela do nedaleké pivnice, kde požádala o pomoc. Pak upadla do bezvědomí. Záchranka jí odvezla do nemocnice, kde jí lékaři včasnou operací zachránili život.

Po pobodání znásilnění

O pár hodin později a jen o ulici dál měl pak Esmat S. s nožem v ruce zaútočit na studentku (19), která se v noci vracela domů. Dívku natlačil na plot. Před nosem jí mával nožem, tím samým, kterým před tím pobodal svou první oběť.

„Chtěl po ní sex. Přiložil jí nůž na krk. Když se pokusila utéct, srazil jí k zemi a sedl si na ní. Začal jí rdousit, dokud neomdlela. Stáhl jí triko a kalhotky a pak se na jejím obnaženém těle sexuálně uspokojoval až do vyvrcholení. Pak utekl,“ uvedla Brázdová. Po útoku zůstala dívka v bezvědomí ležet na místě asi 10 minut. Když se probrala, zastavila u cesty muže a ten jí zavolal pomoc.

Vinu necítí

Desítky policistů tehdy o silvestrovské noci pátrali po násilníkovi. Afghánce dopadli strážci zákona ve velmi krátké době, po hodině a půl. „Po jeho zadržení ukázala dechová zkouška 1,23 promile alkoholu,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

„Necítím se vinen,“ řekl před soudem Esmat S. Tvrdil, že si na nic nepamatuje kvůli množství vypitého alkoholu. „S kamarády jsem si koupil v obchodě láhev vodky a vypili ji v hotelu. Pak jsme pokračovali v pití tvrdého alkoholu v tanečním klubu. Nevzpomínám si, jak jsem se odtud dostal, nepamatuji se, co jsem dělal. Nebyl jsem v normálním stavu,“ vypovídal Esmat S.

Až 18 let vězení

U soudu tvrdil, že mu do pití někdo zřejmě nasypal nějaký prášek. „Poznal jsem to podle toho, že jsem měl v ústech zvláštní pocit. Pak jsem byl mimo. Znovu si vše pamatuji až od okamžiku, kdy jsem šel po ulici a policie mě zastavila,“ uvedl obžalovaný.

Řekl také, že je vyznavačem islámu a jeho víra mu striktně zakazuje pití alkoholu. „Když jsem přišel do Německa, chtěl jsem se začlenit do evropské kultury. Byla to největší chyba v mém životě,“ uvedl Esman S.

Tvrdil také, že ho policisté po zadržení mlátili. Soud pokračuje výslechy svědků. Za pokus vraždy a znásilnění hrozí Esmatu S. až osmnáct let vězení.

VIDEO: Sexuální predátor si hledá hodnou oběť. „Důležité je se ozvat," říká expertka na sebeobranu.