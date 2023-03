Rybaření na Košináři bude mít svá pravidla. „Celkový úlovek jednoho rybáře za jeden den nesmí přesahovat pět kilogramů všech druhů ryb, z něho však může být nejvýše jeden kus některého z vybraných ušlechtilých ryb, jako jsou například kapr obecný, amur bílý, štika obecná, candát obecný nebo sumec velký,“ vypočetl Martin Gregar ze Správy veřejného statku (SVS).

Rybu, kterou si rybář bude chtít nechat, zapíše do přehledu. Ten dostane k povolence, jejíž přesný název zní pověření k těžbě ryb na udici. Roční cena lístku je 5000 korun a rybář si bude moci ponechat maximálně deset ryb. V prodeji je i sedmidenní povolení na dvě ryby, dvoudenní na jeden kus. Při nákupu jednodenní povolenky za 500 korun ale musí všechny úlovky pustit zpět.

Od dubna do listopadu

Povolení prodají na sádkách každý pátek, mimo svátky, od 12 do 14 hodin. Tam se budou také lístky po skončení platnosti vracet. Během dubna, září, října a listopadu budou moci rybáři zasednout k vodě mezi šestou ranní a devátou hodinou večerní. Od května do srpna pak mezi čtvrtou hodinou ranní a desátou večerní. Od začátku prosince do konce března je lov na Košináři zakázán.

Na dodržování pravidel budou dohlížet pracovníci SVS, strážníci či policisté. „Naposledy bylo možné legálně si ulovit rybu v oblasti boleveckých rybníků před 16 lety, a tak doufám, že rekreační rybolov na Košináři bude další z novinek, kterou Plzeňáci ocení a ve svém volném čase vyzkouší,“ dodal náměstek primátora Aleš Tolar. Pravidla rybolovu na Košináři najdou zájemci zde.

VIDEO: Takhle rybáři loni na podzim lovili rybník Bezruč v Jistebníku.

délka: 01:17.73 Video Video se připravuje ... Takhle rybáři loni na podzim lovili rybník Bezruč v Jistebníku. Karel Janeček