Býk

Merkur je v blahodárném sextilu s Uranem, tudíž jste profesně nad věcí. Je skvělé, že se nebojíte ani náročných výzev a do všeho jdete po hlavě. Pokud se bojíte, že by vám kolegové aktuální úspěch záviděli, tak na to zapomeňte. Ba naopak vám velmi fandí.