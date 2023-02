Rak

Nevlídný Merkur se na vás mračí a vám to nehraje do karet. Kvůli tomu přicházíte o nápady, jimiž jindy záříte. Až do konce týdne se vám nepodaří získat pevnou půdu pod nohama ni nápaditost. Obrňte se tedy trpělivostí a nežeňte se za nesplnitelnými sny.