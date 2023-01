Policistka Mirka odchytila zaběhlou fenku: Majitel jí osobně poděkoval

„Ke strážníkům se kromě připomínek dostávají i poděkování, která nás velmi těší a moc si jich vážíme,“ uvedli policisté z Plzně na Facebooku. V úterý 24. ledna osobně poděkoval za pomoc strážkyni zákona Mirce pan Petrovský. Policistce ze služebny Bory se podařilo odchytit jeho fenku Akinu.

Jelikož se pan Petrovský pohybuje o berlích, nebylo v jeho silách, aby fenku odchytil. Obrátil se proto na policii. „Zatímco venku pobíhající fenka Akina po ostatních cenila zuby, městská policistka si okamžitě získala její důvěru,“ píší strážci zákona. Policistka odvedla fenku k jejímu majiteli. „Jako poděkování za obětavou pomoc předal pan Petrovský městské policistce svoji autobiografickou knihu i s věnováním,“ dodali.

Na příspěvek dokonce reagovala Mirka v komentářích, kde napsala, že je to ta nejkrásnější odměna, kterou za svou práci mohla dostat. „V tomto případě děkuji já za zkušenost a za to, že jsem měla čest poznat pana Petrovského s jeho psí slečnou. Je to člověk, který má za sebou opravdu těžkou minulost a přesto se nikdy nevzdal,“ uvedla.