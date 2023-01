Útok ve vlaku v Německu: Dva mrtví, mezi nimi i dívka (†16)

Dva lidé ve středu zemřeli a dalších sedm utrpělo zranění při útoku nožem v regionálním vlaku na severu Německa. Podle nových informací při útoku zemřela teprve šestnáctiletá dívka a devatenáctiletý muž. Mezi zraněnými je i muž podezřelý z činu, kterému je podle agentury DPA 33 let. Příčina útoku, který se odehrál ve vlaku z Kielu do Hamburku, zatím není známa. Podezřelý byl zadržen.

„Rodiče jsou nyní informováni,“ řekla ministryně vnitra spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko Sabine Sütterlinová-Waacková a ujistila, že o zraněné je postaráno. Na otázku ohledně motivu činu ministryně odpověděla, že úřady intenzivně pracují na shromáždění veškerých skutečností. Další podrobnosti by mohly úřady sdělit na tiskové konferenci plánované na čtvrtečních 14:00.

Muž na cestující podle policie zaútočil krátce před 15:00 SEČ, když se souprava blížila do nádraží v obci Brokstedt. Na nástupišti se ho pak lidem podařilo přemoci a zadržet do příjezdu policie. Podezřelý utrpěl středně těžká zranění a nyní je v nemocnici. Server listu Bild nejprve uvedl, že podezřelým je Syřan, úřady později sdělily, že je to Palestinec. DPA napsala, že mohl trpět psychickými problémy a nebyl veden jako extremista.

Jeden z očitých svědků serveru Kieler Nachrichten řekl, že lidi ve vagonu zachvátila panika, když k nim přiběhla trojice dívek s tím, že ve vlaku je muž ozbrojený nožem. Poté, co vlak zastavil v Brokstedtu, vyběhli z něj cestující co nejrychleji ven, aby se dostali do bezpečí.

Na místo činu nedlouho poté přijeli spolkoví i zemští policisté a také řada zdravotníků. Jeden z cestujících je podle Bildu v ohrožení života, web NDR píše o třech vážně zraněných a čtyřech osobách s lehkým poraněním.