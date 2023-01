Kramný, Peca nebo Garaj: Tito otcové vyvraždili vlastní rodiny!

Počet zavražděných: 3

Místo činu: Hradec Králové - Plotiště nad Labem

Rok: 1993

Výše trestu: doživotí

Pavel Peca za brutální vraždu manželky a dcer dostal doživotí. | Profimedia

K jednomu z nejbrutálnějších rodinných masakrů došlo v květnu roku 1993. V Plošticích nad Labem bydlel v domě se svojí bývalou manželkou Zdenou (†41) a dcerami Petrou (†19) a Radkou (†14) tehdy čtyřiačtyřicetiletý Pavel Peca.

Na bývalou ženu ale velmi žárlil a žití i po rozvodu ve společné domácnosti se pro Zdenu, ale i její dcery stalo osudným. Po hádce muž odešel do dřevníku, kde popadl sekeru a vrátil se do domu. Jako první mu pod ruku přišla starší dcera Petra. Té zasadil sekerou devět ran do hlavy. Následně se Peca vrhl i na bývalou manželku, kterou usmrtil sedmi ranami sekerou. Poté usedl za stůl a napsal několika stránkový dopis, ve kterém vysvětloval, co ho k hrůznému činu vedlo.

„Tady píši své vyznání, přitom vedle v pokoji moje největší lásky už nežijí. Připadá mi to jako ve filmu, ale nejhorší na tom je, že za chvíli má přijít má druhá dcera a nedovedete si představit moje rozhodování. Mám ji tady na tom světě nechat, nebo má jít s námi?“ šokoval kriminalisty Peca v dopise na rozloučenou.

Po návratu mladší dcery ze školy zabil Peca i ji, a to konkrétně deseti ranami do hlavy. Muž následně plánoval i sebevraždu, na tu prý ale již nenašel odvahu. K činu se vrah později sice doznal, litoval ale hlavně jen sám sebe a cítil se jako oběť.

Původně Peca dostal trest 25 let vězení. Vrchní soud v Praze ale rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 13. července 1994 zrušil a i na nátlak veřejnosti Peca dostal nejhorší možný trest - doživotí.

O podmínečné propuštění Peca už nikdy nezažádal. 24. května 2012 v Pankrácké věznici zemřel, zřejmě v důsledku rakoviny.