Okresní soud ve Vsetíně poslal ve čtvrtek do vazby muže obviněného z čtyřnásobné vraždy v Loučce na Vsetínsku. ČTK to řekl předseda soudu Pavel Kotrady. Jednatřicetiletý muž podle policie koncem dubna v rodinném domě usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté podle zjištění policie nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. Muži hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.