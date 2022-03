Ve středu kolem desáté hodiny ranní došlo ve středočeských Neratovicích k požáru bytu v rodinném domě. Záchranáři ošetřili dvě děti a dospělou ženu, všem museli zajistit dýchací cesty a následně je přepravili do pražských nemocnic. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy.

Při požáru bytu v rodinném domě v Neratovicích se ve středu dopoledne nadýchaly tři osoby kouře. Blesku.cz to potvrdila mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. „Podle posledních zjištěných informací se na místě tři osoby nadýchaly kouře a musely být ošetřeny záchranáři. Všem třem musely být zajištěny dýchací cesty,“ sdělila Nováková.

Jedna osoba byla následně vrtulníkem převezena do Fakultní nemocnice v Motole, další dvě osoby byly sanitkou převezeny do Fakultní nemocnice Bulovka a do Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Podle informací ČTK mělo k požáru dojít před desátou hodinou ranní. Na místo se ihned přesunuly hasičské a zdravotnické jednotky a záchranáři vyhlásili i traumaplán, který se vyhlašuje u událostí s větším počtem zraněných. Hasiči následně dospělou ženu a dvě děti vynesli ven.

Video Požár bytu v Neratovicích - Aktu.cz

Příčiny požáru nejsou známy

Podle mluvčí hasičů Terezy Fliegerové byl byt silně zakouřený, ale zatím není jasné, co uvnitř hořelo. „Okolnosti vzniku ohně zjišťuje vyšetřovatel požárů, už je vyhlášená jeho likvidace,“ uvedla Fliegerová.

Záchranná služba na místo vyslala dvě sanitky, dva lékaře a letecké záchranáře.