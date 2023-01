Drama se odehrálo loni v červenci v Nejdku na Karlovarsku. Jiří G. přišel za svým kamarádem Antonínem D. do jeho bytu. „Už týdny si mně ztěžoval, že má u sebe tři nájemníky, kteří nechtějí platit. Jen pijí alkohol a nedovolí mu, ani aby se díval v televizi na to, co on chce, třeba na zprávy,“ řekl Jiří G. Osudného dne tak dorazil s tím, aby pomohl kamarádovi zbavit se nepohodlných nájemníků.

Poškozený mozek

Strhla se hádka. „Jiří G. zaútočil silnými údery pěstmi a kopy nohou na hlavu Petra B. Napadený utrpěl zlomeninu spodiny lebeční, krvácení do mozku a měl poškozený mozek. Obžalovaný ho nechal ležet bez pomoci na zemi, i když viděl, že chrčí,“ řekl státní zástupce Roman Šustáček. Peter zemřel.

Do sporu se vložil i další z nájemníků Milan S. (48). „Obžalovaný ho mlátil pěstmi do hlavy tak, že měl roztržené obočí, zlomený nos, lebku a natržený boltec ucha. Jeho léčba trvala šest týdnů,“ dodal Šustáček.

Vše prý bylo jinak

Jiří G. svou vinu částečně přiznává, ale tvrdí, že vše bylo jinak, než uvádí obžaloba. „Nesouhlasím s tím, co říkají svědci. Nikoho jsem do hlavy nekopal a taky jsem mu hlavou o zem nemlátil. Tvrdím, že jsem ho bil jen pěstmi,“ prohlásil Jiří G a dodal: Když jsem odcházel, viděl jsem, jak si lehá. Kdybych věděl, že upadá do kómatu, tak bych mu pomohl.“ dodal Jiří G.

Soud pokračuje výslechy svědků a znalců. Státní zástupce pro Jiřího G. žádá za těžké ublížení na zdraví trest deset let vězení.

