Hrozný případ řeší soud v Plzni. V letech 2017 až 2020 totiž Antonín M. z Karlovarska zneužíval nezletilou dívenku, které bylo v době, kdy pro ni celá hrůza začala, pouhých 11 let. Zvrácený muž už skončil ve vězení. Před soudem ale nyní stanula matka holčičky. Ta údajně věděla, co muž provádí s její dcerou a dokonce dceři říkala, aby se s mužem nadále stýkala.

Antonína M. z Karlovarska poslal v dubnu soud na šest let do vězení. Kromě zneužívání dívky se dopustil i dalších zločinů. Je totiž HIV pozitivní a při pohlavním styku se dvěma dospělými ženami to neuvedl.

Zvrhlý muž byl vlastníkem domu, do něhož se přistěhovala holčička i s matkou. Zneužívání začalo tím, že dívka za mužem přišla, když sekal zahradu a zeptala se, zda se může přidat. Během sekání ji Antonín M. osahával. Později holčičce zavazoval oči a dokonce několikrát pohlavně zneužil, což si nahrával na mobilní telefon.

Máma vše věděla!

U soudu se pak podle serveru Novinky vymlouval na to, že nezletilé dítě prý chodilo „vyzývavě oblečené a on měl pocit, že s ním holčička chce mít sex.“ Policie se o všem dozvěděla v závěru roku 2020. Tehdy si dívka šla ve škole pro knížku a učitelce dala do ruky papírek, ve kterém napsala, že s mužem od nich z domu měla sex její máma i ona sama. Napsala, že mámě se to na rozdíl od ní líbí.

Před soudem nyní stanula i matka nebohé holčičky. „Dívce, která byla tehdy ve věku 11 až 13 let, měla nejprve kontakty s mužem tolerovat a poté ji i pobízet k tomu, aby za mužem chodila a uskutečňovala s ním sexuální styky. Závažnost jejího jednání zvyšuje skutečnost, že o muži věděla, že je nakažen HIV,“ sdělil podle serveru žalobce. Když holčička nechtěla, aby zneužívání pokračovalo, matka ji údajně přemlouvala, ať dále muže navštěvuje.

Žena je nyní obžalována z několika trestných činů, mimo jiné také z obchodování s lidmi. Hrozí jí až 12 let ve vězení.