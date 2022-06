Otřesný čin se stal v srpnu roku 2019 ve městečku Monroe. Zaria Burgessová, která bydlela u své mámy, jezdila do města za svým otcem Joshuou Lee Burgessem na víkendy. Poslední návštěva se ale změnila v noční můru. Její otec ji několik hodin znásilňoval. Muka podle informací britského deníku Daily Mail trvala dlouhých dvaadvacet hodin. Pak dívce chladnokrevně podřízl hrdlo.

Po vraždě se sám sebral a udal na policii. Vyšetřovatelům dal svou adresu. V domě našli nebohou dívku bez známek života a v tratolišti krve. „Je to prostě zlo. Chci říct, že vražda je vražda, ale zabít své vlastní dítě tímto způsobem. Neexistuje žádný způsob, jak to jinak vysvětlit, než že je to ďábelský zločin,“ uvedl šerif Tony Underwood. „Bylo to skutečně mimořádně ohavné, kruté a brutální zabití nevinného dítěte. Tento případ byl emocionálně náročný pro všechny zúčastněné,“ uvedl žalobce.

Burgess si za vraždu své dcery odnesl od soudu nejtvrdší trest. Porota ho odsoudila k trestu smrti. Podle výše zmíněného deníku bude popraven smrtící injekcí a poprava musí proběhnout 15 až 120 dnů po vynesení rozsudku. Není jasné, zdali se odvolá.

