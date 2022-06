Biederman se před policií, která o něm v souvislosti s vraždou v centru Prahy neměla tušení, skrýval. Tedy do doby dokud měl peníze. Pak se před ním jeho kamarád Martin S. zmínil, že připravuje velký obchod v Americe a má v trezoru přes milion korun.

Otu opět lákaly peníze, pro které se odhodlal znovu vraždit. Martin S. totiž vedl malou výrobnu rukavic a rád se chlubil tím, jak moc je úspěšný, opak byl ale spíš pravdou, to ale Biederman nevěděl. Na další akci si vzal své dva známé – Milana Chládka a Jaroslava P., Martina 1. června 1995 vylákali do nočního baru v Újezdě nad Lesy, ten bez podezření souhlasil a jel s nimi.

Nikdy tam ale nedorazili, cestou zastavili na odlehlém parkovišti s tím, že se chtějí protáhnout. To byla lež. Biederman vytáhl revolver a Martina S. (†28) střelil nejprve přímo do srdce a pak do hlavy. Zklamáním pak bylo, když u něj našli jen sedm tisíc.

Chybělo ale to, co chtěli nejvíc. Klíče od trezoru, které si s sebou Martin S. nevzal. Jeho dům v Přimišasích proto pár dní sledovali. Do domu se v době, kdy v něm nikdo nebyl vloupali a trezor ukradli, při rozřezání zjistili, že je prázdný. O Martina se strachovala i jeho žena, která zavolala svému kamarádovi policistovi. Ten jí a malému dítěti zřejmě zachránil život tím, že jim řekl, aby utekli s cennostmi pryč.