Policie pátrá po čtyřicetiletém Jiřím Červinkovi z Tábora. Pohřešovaný odešel v pátek ráno do práce, kam nedorazil. Doma nechal dopis na rozloučenou. Od pátku o sobě Červinek nepodal žádnou zprávu. Pohybovat by se mohl v Jihočeském a Středočeském kraji nebo v Praze.

Červinek měří 175 centimetrů, má střední postavu, krátké hnědočerné vlasy a hnědé oči. Na sobě by mohl mít rifle a černou mikinu.

Policejní mluvčí Lenka Pokorná uvedla, že pohřešovaný muž v pátek nedorazil do zaměstnání. „Manželka po návratu z práce nalezla dopis na rozloučenou. Policisté okamžitě zahájili pátrání, ovšem do současné doby s negativním výsledkem. Pohřešovaný muž se do současné doby nevrátil, ani o sobě nepodal žádnou zprávu,“ uvedla mluvčí. Doplnila, že pohřešovaný by se mohl pohybovat v Jihočeském nebo Středočeském kraji, případně v Praze.

Kriminalisté žádají každého, kdo by o Jiřím Červinkovi měl jakékoli zprávy, aby je informoval na telefonním čísle čísle 974 238 700 či 974 238 336, případně na lince 158 nebo na kterékoli policejní služebně.