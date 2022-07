Rozsáhlá pátrací akce probíhá od pondělního rána ve Slaném ve Středočeském kraji. Muž tam totiž pobodal pracovníka firmy na výkup palet. Napadený skončil v nemocnici. Po útočníkovi policisté stále pátrají. Z místa útoku mělo rovněž zmizet několik tisíc korun. Útočníkovi hrozí až deset let vězení, informovala na webu policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Policie vyslechla zraněného muže, kterého v pondělí operovali. "Bohužel ani výslech poškozeného nepřinesl žádné informace o popisu pachatele nebo jiné informace, které by policistům pomohly s pátráním," uvedla Schneeweissová.

Útok se odehrál v části Slaného Kvíc ve firmě, která se zabývá výkupem palet. Policisty do firmy, která se zabývá výkupem palet, zavolali záchranáři poté, co na místě ošetřovali zraněného, kterého útočník napadl nožem. Na místo vyjížděli po 8:00. „Co útoku předcházelo a veškeré další okolnosti, policisté vyšetřují,“ uvedla tehdy mluvčí. Pobodaného přepravil do nemocnice vrtulník. Útok se stal v areálu, kde je i benzinová čerpací stanice.

V úterý policejní mluvčí na webu informovala, že kriminalisté napadení budou vyšetřovat jako těžké ublížení na zdraví a útočníkoví hrozí až deset let ve vězení.